Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 21. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Denizli’ye hareket etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, Denizli’ye hareket etti. Spor Toto 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda A. Denizlispor’a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak. Manisa Futbol Kulübü, Denizli deplasmanından 3 puanla dönerek haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan

Manisa Futbol Kulübü ile A. Denizlispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşmada Burak Pakkan’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak.

Başkan Mevlüt Aktan, Erhan’ı plaketle uğurladı

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ise, Manisa Futbol Kulübünde uzun yıllardır forma giyen, şampiyonluklar yaşayan ve Pendikspor’a transfer olan Erhan Kara’ya kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür plaketi ve kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti.