Manisa FK, D. Boluspor’a konuk olacak

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Dyorex Boluspor’a konuk oluyor. Çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, yarın saat 13.30’da başlayacak karşılaşmadan 3 puanla dönmek istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta maçında deplasmanda Dyorex Boluspor’a konuk olacak. Manisa’daki çalışmalarını tamamlayarak Bolu’ya hareket eden Manisa FK, 14 Ocak Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak mücadelede D. Boluspor’un konuğu olacak. Manisa FK, Bolu deplasmanından galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

Karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Dyorex Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Karşılaşmada Emre Kargın’ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Levent Gümüşdere.