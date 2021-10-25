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Manisa FK, Cumhuriyet Bayramı’nda U12 Futbol Şenliği düzenleyecek

Manisa Futbol Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında U12 Futbol Şenliği düzenleyecek. U12 Futbol Şenliği’ne, Manisa ve ilçelerinden 23 takım katılacak.

MANİSA 25.10.2021, 13:17
Manisa FK, Cumhuriyet Bayramı’nda U12 Futbol Şenliği düzenleyecek

Manisa Futbol Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında U12 Futbol Şenliği düzenleyecek. U12 Futbol Şenliği’ne, Manisa ve ilçelerinden 23 takım katılacak.

Manisa Futbol Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2012 doğumlu sporcuların katılacağı futbol şenliği düzenliyor. 29 Ekim 2021 Cuma günü Tevfik Lav ve Necmi Temizel Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek olan U12 Futbol Şenliği’ne, Manisa ve ilçelerinden 23 takımın katılması bekleniyor.

Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan U12 Futbol Şenliği’nin Cumhuriyet ruhuyla yeniden başlayacağını belirten Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, “Manisa Futbol Kulübü olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı U12 Futbol Şenliği ile kutlayacak olmaktan dolayı çok gururluyuz. Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle U12 Futbol Şenliğimizi gerçekleştirememiştik. Manisa ve ilçelerinden 23 takımın katılacağı Cumhuriyet ruhuna yakışır bir futbol şenliği olacağına inanıyorum. Şenliğimize katılacak olan tüm takım ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi

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