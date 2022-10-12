Manisa FK-Altay maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig 9. hafta mücadelesinde Manisa FK, 15 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda Altay’ı konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı.

Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle; “Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL, Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL. Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL.”

Hazırlıklar devam ediyor

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında sahasında ağırlayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig 9. hafta mücadelesinde sahasında Altay ile karşılaşacak olan Manisa FK, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular antrenmanın kalan bölümünde dar alan oyunlarının ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.