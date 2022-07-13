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Manisa FK 3. etap kamp çalışması başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, 3. etap kamp çalışmalarına Afyonkarahisar’da başladı.

MANİSA 13.07.2022, 15:18
Manisa FK 3. etap kamp çalışması başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, 3. etap kamp çalışmalarına Afyonkarahisar’da başladı.

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etap kamp çalışmasını Afyonkarahisar’da yaptıktan sonra 2. etap çalışmalarını Manisa’da tamamlayan Manisa FK, 3. etap kamp çalışmalarına da Afyonkarahisar’da başladı.

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışması yaptı. Antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi. Manisa Futbol Kulübü 3. etap çalışmalarında Afyonkarahisar’da hem antrenmanlar hem de hazırlık maçları yapacak.

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