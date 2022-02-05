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Manisa Eğitim-Bir-Sen’den ‘Vefa’ buluşması

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen “30. Yıl Vefa Buluşması” programında sendikaya geçmiş dönemde yönetici olarak hizmet etmiş eski başkanlara plaket verildi.

MANİSA 05.02.2022, 15:32
Manisa Eğitim-Bir-Sen’den ‘Vefa’ buluşması

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen “30. Yıl Vefa Buluşması” programında sendikaya geçmiş dönemde yönetici olarak hizmet etmiş eski başkanlara plaket verildi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa İl Başkanlığı tarafından “30. Yıl Vefa Buluşması” gerçekleştirildi. Buluşmada Eğitim-Bir-Sen Kurucusu, Şair ve Yazar Mehmet Akif İnan ile hayatını kaybetmiş tüm üyeler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tilavet sonrası Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreçleri anlatan sinevizyon izlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Bundan 30 yıl önce çıktık yola. O dönemlerde ‘Sendikacılık sizin işiniz değil. Siz sendikacılığı yapabilir misiniz?’ diye kurulan cümlelerden, sağımızın yalan, solumuzun ziyan olduğu sendikal zeminden güçlü bir teşkilat meydana çıktı. ‘Ya ondansın ya bundansın’ denilen bir zeminden sorunları çözerek büyüyen, sorunlardan beslenen değil, çözümlerle büyüyen bir teşkilat olarak emek ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelede hamdolsun ailemiz her geçen gün büyüyor. Bu büyümeyle beraber sorumluluğumuz da artıyor. Bizler Eğitim-Bir-Sen olarak her geçen gün emeğimizi büyütmeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş ilkelerinden sapmadan, eksen kaymasına müsaade etmeden, çağın gelişmelerini ıskalamadan kararlı adımlarla güvenli yarınlara doğru yolculuğumuza hep beraber devam edeceğiz” dedi.

Yetkili sendika olarak bugünlere kolay gelinmediğini söyleyen Başkan Öner, “Bugünlere kolay gelmedik. 28 Şubat’ın soğuğunda birlikte üşüdük. O dönemde sayımız azdı ama sesimiz oldukça güçlüydü. 28 Şubat’ın soğuğunda en dik duruşu bu teşkilat sergiledi. O gün mağdur olan arkadaşlarımıza teşkilatımız sahip çıktı, mağduriyetlerini gidererek haklarını geri verdi. 27 Nisan ‘e-bildiri’sinde en net tepkiyi biz ortaya koyduk. Vesayetçilere demokratik Türkiye’nin büyük, güçlü Türkiye’nin, sivil toplum iradesinin nasıl olacağını göstermiş olduk. 17-25 Aralık’ta gözü dışarda olanlara en net cevabı, en güçlü, en diri cevabı biz verdik. Bir kez daha millet iradesinin vesayet altına alınamayacağını hep birlikte göstermiş olduk. 15 Temmuz işgal girişiminde 23.33 itibariyle Genel Başkanımızın çağrısıyla beraber meydanlara indik ve gözü dışarda olan lejyonerlere bu ülkenin milli iradesini ipotek altına alamayacaklarını en güçlü sesle birlikte gösterdik. O dönemlerde dirayetimiz, irademiz, cesaretimiz için tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen’in büyümeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Öner, “Eğitim-Bir-Sen çağı kurtarmanın eylemidir. Bu teşkilat her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de el ele durarak birleri binlere, milyonlara katarak sendikacılığımızı güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öner’in konuşmasının ardından eski ilçe temsilcileri adına Durmuş Küçük ve Erdoğan Kılıç konuşma yaptı.

Programda konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, “O süreçlerden bugün çok güzel günlere geldik. Bir dava adamı, büyük şair merhum Mehmet Akif İnan’ın açtığı yolda sizlerle birlikte 30 yıla ulaşılmış. Gerçekten uzun bir zaman. 30 yıl bana göre dolu dolu yaşanan bir dönem” dedi.

Türkiye’nin geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye’nin geleceği parlak. 2023 bizim için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimizdir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu milletin bağrından çıkan siyasi hareketler, sendikal hareketler mutlaka başarıya ulaşmıştır. Kimse bu milletin bağrından çıkan siyasi ve sendikal hareketlerin önünde duramamıştır. Bugün de yaşadığımız budur” diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş da “Bizler sizlere çocuklarımızı emanet ediyoruz. Eğitimin temel taşlarısınız. Eğitim-Bir-Sen’in Türkiye’nin en önemli sorunlarından eğitimin üzerinde yönlendirici olması, geleceğimize yarar sağlayan politikalar üretmesi çok önemli. Her zaman bizim yanımızda oldular. Bunu 28 Şubat sürecinde, darbe sürecinde gördük” diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçmiş dönemde yöneticilik yapan sendika üyelerine plaket takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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