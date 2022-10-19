Manisa, Devlet Bahçeli’ye hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İl Başkanı Murat Öner ve Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay’ı makamında ağırlayarak 23 Ekim Pazar Günü Manisa’yı ziyaret edecek olan Devlet Bahçeli’nin mitingiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ve Manisa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nazmi Akçay ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ağırladı. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da bulundu. Ziyarette, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 23 Ekim Pazar günü Manisa’ya gerçekleştireceği ziyaret ve 2023’e Doğru Aday Belli Karar Net mitingi hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi. Başkan Ergün, hazırlıkların devam ettiğini belirterek tüm Manisalıları Pazar günü Cumhuriyet Meydanı’na davet etti.