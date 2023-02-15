Manisa depremzedeleri kucaklıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne ait bölgeye gönderilen 25 arazi aracı ve 50 personel, deprem felaketinin meydana geldiği bölgedeki köylere AFAD ve TSK koordinesiyle insani yardımları ulaştırıyor. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden ayrılarak Manisa’ya gelen depremzedelere eğitim kurumlarında ücretsiz olarak hizmet verecek.

Türkiye asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için tek yürek oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber etti. Arama-kurtarma, enkaz, ayni yardımların sevkiyatı, lojistik destek gibi çok sayıda çalışmada aktif rol üstlenen Büyükşehir, temel ihtiyaç yardımlarının ulaşılması zor olan bölgelere ulaştırılması noktasında da büyük çaba sarf ediyor. Yardımların en ücra noktaya kadar ulaşabilmesi için bölgeye gönderilen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne ait 25 arazi aracı ve 50 personel, deprem felaketiyle sarsılan illere bağlı köy ve beldelere insani yardımları ulaştırmaya devam ediyor. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonuyla temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, gıda malzemeleri ve hijyen ürünlerinin yanı sıra depremden etkilenen çocuklara oyuncakların ulaştırılmasına destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yardımların ulaştırılması gereken ancak araçların gidemediği bölgelerde ise Türk Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterler devreye giriyor.

Öte yandan deprem bölgesinde çalışmalar cansiperane yürütülürken, deprem bölgesinden Manisa’ya gelmek isteyen depremzedelerin de ulaşımını Büyükşehir Belediyesi sağladı. Manisa’ya gelen depremzedeleri yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi onlara çeşitli kolaylıklar sağladı. Depremzedelerin il içi toplu taşıma araçlarından faydalanabilmesi için alması gereken Manisa kartlardan ve vize ücretlerinden Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ bir ücret talep etmeyecek. Öte yandan depremzedelerden, mezarlık hizmetleri için de bir bedel talep edilmeyecek.

Bunun yanı sıra depremzedelere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri, Kreşler, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, Sanat ve Meslek Edindirme Kursları gibi, Büyükşehir Belediyesinin tüm eğitim kurumları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

Verilen hiçbir hizmetin, söylenecek hiçbir sözün acıları dindirmeyeceğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Depremin ilk gününden beri tüm ekiplerimiz bölgede çalışmalara destek veriyor. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinden Manisa’ya gelmek isteyen vatandaşlarımızı da otobüslerimizle Manisa’ya ulaştırdık. Manisa’ya yerleşen depremzede vatandaşlarımız için de çeşitli kolaylıklar sağlıyoruz. Acımız çok büyük. Verdiğimiz hiçbir hizmet, söyleyeceğimiz hiçbir sözün de acımızı dindirmeyeceğini biliyoruz. Ama inanıyorum birlikte, yaralarımızı sararak yaşama tekrar tutunacağız” dedi.