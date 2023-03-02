Manisa, depremzedeleri bağrına bastı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da, Ayşe Hafsa Sultan Yurdunda misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar, çeşitli illerdeki Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlara yerleştiriliyor. Manisa’da da, Yunusemre ilçesinde bulunan Ayşe Hafsa Sultan Yurdunda 75 depremzede aile misafir ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Ayşe Hafsa Sultan Yurdunda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Yurt Müdürü Ebru Öztürk eşliğinde, depremzede vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir heyeti geçmiş olsun dileklerini iletti. Yurt Müdürü Ebru Öztürk ve burada misafir edilen depremzedeler, bu süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, burada çocuklarla özel olarak ilgilendi. Aksoy ve Ustamehmetoğlu, çocuklara, kırtasiye seti, oyuncak ve top hediye ederek onları sevindirdi.