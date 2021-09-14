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Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde yurtdışı öğrenci kayıtları başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) yabancı uyruklu öğrenciler için kayıt heyecanı başladı.

MANİSA 14.09.2021, 16:39
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde yurtdışı öğrenci kayıtları başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) yabancı uyruklu öğrenciler için kayıt heyecanı başladı.

Dünyanın birçok ülkesinden, eğitim almak için Türkiye’yi seçen, girdikleri sınavlarda başarılı olup Manisa CBÜ’yü tercih eden 343 yabancı uyruklu öğrenciler için 13 Eylül itibariyle kayıtlar yaptırılmaya başlandı. Akademik birimlere yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin, Manisa CBÜ Rektörlük ÜSİTEM Salonunda gerçekleştirecekleri kayıt işlemlerini 16 Eylül 2021 tarihine kadar şahsen yapmaları gerekiyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen kayıt işlemlerini yerinde inceleyen ve "hoş geldiniz" mesajını ileten Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Doğru bir tercih yaparak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ailesine katılımınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Öğrenci odaklı bir üniversitede eğitim görmenin ayrıcalığını doyasıya yaşamanızı diliyorum" dedi.

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