Manisa Celal Bayar Üniversitesi ‘Study in Turkey YÖK sanal fuarı 2021’de yerini aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Türk Üniversitelerinin dünya çapında tanıtılması amacıyla, "Hedef Odaklı Uluslararasılaşma" kapsamında düzenlenen ve ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021” başladı.

Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021, 27-29 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye saati ile 08.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Aday öğrenciler Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin yanı sıra istedikleri tüm üniversitelerin sanal stantlarını gezerek görsel ve işitsel materyallere erişim sağlayabiliyor, anlık ileti yoluyla sorularını sorabiliyorlar.

Fuar, potansiyel öğrencilere ve onların ailelerine Türk yükseköğretim sisteminin yanı sıra Türkiye tarihi, sosyal ve kültürel değerleri hakkında da bilgi sahibi olma imkanını sunuyor. Sanal fuarda, üniversitelere ait stantların yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşların stantları da yer alıyor.