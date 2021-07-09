Manisa Celal Bayar Üniversitesi daha yeşil bir kampüs için çalışıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park Bahçeler ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kampüs alanı içinde yer alan boş alanların uygun türlerle ağaçlandırılması, yeşil alanlarda bitkilendirme, peyzaj ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa CBÜ daha yeşil bir kampüs olma yolundaki çalışmaları hızla devam ediyor. Manisa CBÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park Bahçeler ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kampüs alanı içinde yer alan boş alanların uygun türlerle ağaçlandırılması, yeşil alanlarda bitkilendirme, peyzaj ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesindeki 5 bin metrekare ıslah edilmemiş toprak ve taşlık atıl alanın temizlenmesinde, Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi iş makineleri ile destek olurken yapılan bu çalışmalar ile kampüs alanının üniversite ve şehre yakışır bir görünüme kavuşması amaçlanıyor. Manisa CBÜ Park Bahçeler ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin daha yeşil bir kampüs için yaptığı çalışmalar arasında, toprağı verimli hale getirmek amacıyla toprak altı ve üstü gübreleme işlemleri, damlama ve fıskiye sulama sisteminin tamamlanması, hazırlanan alanlara çim tohumu olarak festuca ve lolium’un farklı bir ekim yöntemi olan hydroseeding uygulaması ile gerçekleştirilmesi, çim alanların dışında kalan yerlerde ise palmiye, söğüt ve çınar ağaçlarının toprakla buluşturulması sureti ile görsel zenginliğin sağlandığı peyzaj çalışmaları yer alıyor.

Manisa CBÜ’de aralık vermeden devam eden çevre düzenlemeleri için yapılan çalışmaları yakından takip eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, kampüsün yeşil bir görünüme sahip olması ve ağaçlandırılması hususunda her zaman gayret içerisinde çalıştıklarını söyledi. Üniversitelerin sadece akademik faaliyet merkezleri olmadığının altını çizen Rektör Ataç, öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına da hitap etmesi gerektiğine vurguda bulundu.