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Manisa CBÜ’ye program dahilinde 18 yabancı öğrenci yerleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) “Türkiye Bursları Programına” dahil oldu. Program dahilinde Etiyopya, Liberya, Mozambik, Gine, Cezayir gibi farklı ülkelerden 18 öğrenci Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin çeşitli enstitü ve fakültelerine yerleşti.

MANİSA 03.09.2021, 17:51
Manisa CBÜ’ye program dahilinde 18 yabancı öğrenci yerleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) “Türkiye Bursları Programına” dahil oldu. Program dahilinde Etiyopya, Liberya, Mozambik, Gine, Cezayir gibi farklı ülkelerden 18 öğrenci Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin çeşitli enstitü ve fakültelerine yerleşti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkileri geliştirmek ve küresel bilgi zenginliğine katkıda bulunmak amacıyla uluslararası öğrencilere yönelik düzenlediği, “Türkiye Bursları Programına” dahil oldu.

Program kapsamında 2021-2022 akademik yılında Etiyopya, Liberya, Mozambik, Gine, Cezayir gibi farklı ülkelerden 18 öğrenci Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin çeşitli enstitü ve fakültelerine yerleşti. Bu öğrencilerin ilk yılda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (Dil-Mer) Türkçe öğrenmeleri için Manisa CBÜ Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç ile YTB Başkanı Abdullah Eren arasında protokol imzalandı.

Her geçen yıl sayısı artması öngörülen YTB Türkiye Bursları öğrencilerinin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkıda bulunması bekleniyor.

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