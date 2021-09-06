Manisa CBÜ’ye ’Engelsiz bilişim’ ödülü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ’Uzaktan eğitimde engellilere yönelik uygulamalar’ çalışması ile ’Engelsiz Bilişim Eğitim Ödülü’ne layık görüldü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım (BİLTEVT 2021) Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi’ açılışında gerçekleşen Engelsiz Bilişim 2021 Ödül Töreni’nde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülen ’Uzaktan Eğitimde Engellilere Yönelik Uygulamalar’ çalışması yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından Türkiye’de engellilere yönelik başarılı bilişim hizmetlerine verilen ’Engelsiz Bilişim Eğitim Ödülü’ne layık görüldü.

Manisa’daki bir otelde düzenlenen törende, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç ödülü, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’den aldı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Engelsiz Bilişim Ödülleri, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına, eğitimlerine, bilgiye erişmelerine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan ve bu hizmetleri uygulamaya geçiren kurumlara veriliyor.