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Manisa CBÜKAM Müdürü Doç Dr. Aydın’a ödül

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi tarafından bu yıl Temmuz ayında yerli ve yabancı araştırmacılar için ilan edilen çok kültürlülük alanındaki bilimsel araştırma yarışmasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (CBÜKAM) Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın’ın projesi ödüle layık görüldü.

MANİSA 27.12.2021, 10:38
Manisa CBÜKAM Müdürü Doç Dr. Aydın’a ödül

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi tarafından bu yıl Temmuz ayında yerli ve yabancı araştırmacılar için ilan edilen çok kültürlülük alanındaki bilimsel araştırma yarışmasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (CBÜKAM) Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın’ın projesi ödüle layık görüldü.

Manisa CBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve MCBÜKAM Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın tarafından yürütülen proje Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi tarafından yerli ve yabancı araştırmacılar için ilan edilen çok kültürlülük alanındaki bilimsel araştırma yarışmasında ödüle layık görüldü.

"Çok Kültürlülük Araştırma Yarışması-2021"’in final aşamasına, bilim kurulu tarafından farklı ülkelerden toplam 12 çalışma seçildi. Bilimsel araştırma yarışmasını belirlenen önceliklere göre “Azerbaycan Çok Kültürlülüğünün Jeopolitiği" başlıklı çalışması ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ülviyye Aydın, "Çok Kültürlü Bir Ortamda Tüketici Tutumlarına ve Satın Alma Niyetine Yeni Bir Bakış" başlıklı çalışması ile Çin Halk Cumhuriyeti Nanjing Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muddasser Sarfraz, "Kültürel Çeşitliliğin Önemi, Göçmenlere Bakış Açılarının Oluşturulması: Medyada Irkçılık ve Kültürel Çeşitlilik" başlıklı çalışmaları ile Romanya Bacau Vasile Alecsandri Üniversite’sinden Doç. Dr. Mariana Amalancei ve Doç. Dr. Andreia-Irina Suciu kazandı.

Doç. Dr. Ülviyye Aydın çalışmasında, Azerbaycan çok kültürlülüğünün temel coğrafi, tarihsel, siyasi ve ekonomik dinamiklerini araştırarak, Azerbaycan çok kültürlülüğünün şekillenmesinde coğrafi konumun ve zengin fosil enerji kaynaklarının büyük rol oynadığına vurgu yaptı. Çalışmada ülkenin coğrafi konumunun; ulaşım ağlarının, ticaretin ve toplumlar arasındaki etkileşimin gelişmesine olanak sağlarken, benzer şekilde enerji kaynaklarının da bu ülkede farklı kimliklerin görülmesinin yolunu açtığı tarihi veriler ışığında anlatıldı. Azerbaycan çok kültürlülüğünün jeopolitik çerçevesinin ortaya konması ve bu alanda Türkçe literatüre katkı sağlanması amaçlandı.

Yarışmayı kazanan araştırma çalışmaları, Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi tarafından kitap olarak yayınlanacak.

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