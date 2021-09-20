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Manisa CBÜ’de yüz yüze eğitim başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, güz döneminde yüz yüze eğitim için kapılarını açtı. Başarılı bir çevrimiçi eğitim sürecinin ardından öğrencilerin kampüse geldiği ilk gün, yaklaşık bir senedir boş olan kampüslerdeki hareketlilik renkli görüntüler ortaya çıkardı.

MANİSA 20.09.2021, 13:57
Manisa CBÜ’de yüz yüze eğitim başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, güz döneminde yüz yüze eğitim için kapılarını açtı. Başarılı bir çevrimiçi eğitim sürecinin ardından öğrencilerin kampüse geldiği ilk gün, yaklaşık bir senedir boş olan kampüslerdeki hareketlilik renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Öğrenciler için düzenlenen oryantasyon etkinlikleri Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesinde renkli görüntülere sahne olurken, öğrenciler ile akademik ve idari personelin pandemi koşullarına uygun biçimde eğitim öğretim süreçlerini yürütmeleri adına alınan önlemler konusunda detaylı bilgilendirmeler, sunumlar ve yönergelerin hazırlandığı da gözden kaçmadı.

Bina girişlerinde HES kodu sorgulamalarının yapıldığı ve öğrencileri aşılanmaya teşvik eden aşı çadırlarının kurulduğu kampüste yer alan farklı programlar kapsamında hafta boyunca oryantasyon etkinlikleri düzenlenmeye devam edecek.

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