Manisa CBÜ Tıp Fakültesi ’Beyaz önlük giyme töreni’ gerçekleştirildi

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşen 200’den fazla öğrencinin katılımıyla, “Beyaz önlük giyme töreni’ gerçekleştirildi.

Manisa CBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene; Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kâmil Vural, Tıp Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Sağlık ordusuna katılacak doktor adaylarının tıp eğitimlerine başlamalarının ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ailesine katılımlarının kutlandığı etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, MCBÜ Tıp Fakültesi’ne ilk beş sırada yerleşen öğrencilere hediye takdimi gerçekleştirildi.

Törende öğrencilere seslenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Bir insan acı duyarsa canlıdır. Başkasının acısını duyarsa insandır sözünde anlam bulduğu üzere sizler, başkalarının dertleri ile dertlenmeyi ve onlara çare üretmeyi Tıp Fakültesine adım atmanızla birlikte fazlasıyla hissetmeye başlayacaksınız. Dolu dolu geçireceğiniz 6 yılda sizleri yarınlara hazırlayacak akademik kadromuzla birlikte hoş geldiniz diyorum. Bugün burada bir ömür boyu devam edecek olan hekimlik yolculuğunuzun ilk adımının simgesi olan beyaz önlük giyme törenini gerçekleştiriyoruz. Beyaz önlük hekimlik mesleği için dürüstlüğün, ahlaklı olmanın, aydınlığın, bilgeliğin, alçak gönüllü olmanın ve din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanlığa hizmet aşkının bir sembolü. Bu önlüğü giymenizden itibaren mesleğinizin ahlaki ve etik değerlerine sahip çıkacağınız inancıyla, sizleri aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyor ve buraya gelirken göstermiş olduğunuz çok önemli başarıyı bir kez daha yürekten kutluyorum.” dedi.

Geleceğin hekimlerine beyaz önlüklerinin, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kâmil Vural, Dekan Yardımcıları ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından giydirilmesi ile tören sona erdi.