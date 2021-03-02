Manisa CBÜ TEKNOFEST 2021’in akademik paydaşları arasında yer aldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021’in (TEKNOFEST 2021) akademik paydaşları arasında yer aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ocak 2017 tarihinde hayata geçen, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacının güdüldüğü TEKNOFEST bünyesindeki yarışmalara, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri de her yıl katkı sunarak, çeşitli kategorilerde ödüller alıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin başlangıcından bu yana, öğrencilerimizin hazırladığı projeler ile katılmaya özen gösteriyoruz. Yanı sıra üniversitemiz Proje Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi organizasyonuyla ’Milli Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı TEKNOFEST Bilgilendirme Semineri’ni ocak ayında çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Geldiğimiz bu noktada etkinliğin akademik paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak, Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zekâ, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı ve Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenlenecek.

TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.