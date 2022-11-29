Manisa CBÜ son 4 yılda 318 basamak geriledi

Üniversitelerin akademik performanslarının çeşitli kriterlere göre belirlendiği University Ranking by Academic Performance (URAP) 2022-2023 Dünya sıralaması verileri açıklandı. Son 4 yılda 318 basamak gerileyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi listede ancak 1814. sırada yer bulabildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından hazırlanan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2022-2023 Dünya sıralaması belli oldu. Açıklanan verilere göre geçen yıl 1811. sırada bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3 basamak gerileyerek ancak 1814. sırada kendine yer bulabildi. Son 4 yılda büyük bir düşüş yaşayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 1468. sırada yer alıyordu.

Dünya genelinde toplam 3 bin üniversitenin listeye girdiği akademik performansa göre Manisa CBÜ, tüm verilerin ortalamasından elde ettiği toplam 198.32 puanla üniversite sıralamasındaki gerileyişini devam ettirdi. Makale sayısından 30.25, alıntı sayısından 46.47, toplam bilimsel doküman sayısından 22.09, toplam yayın etkisinden 24,84, toplam atıf etkisinden 40.32 ve uluslararası işbirliğinden 40.32 puan olmak üzere toplam 198.32 puan toplayabildi.

Manisa CBÜ 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 1496., 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 1758., 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 1811. sırada yer alırken 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 1814. sırada yer alabildi.

Üniversiteden açıklama: "Puan bazında ilerleme kaydettik"

Manisa Celal Bayar Üniversiteden ise konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "URAP Dünya Sıralaması, üniversitelerin 6 adet akademik kritere göre değerlendirildiği bir sistemdir. Bu puanlamaya göre sadece ’Makale Puanı’ kriteri ilgili yılda üniversite adresli üretilmiş makaleleri dikkate alırken diğer kriterler önceki 4 yıla ait veriler kullanılarak belirlenmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bu kriterler dikkate alındığında puan bazında yakın dönemde ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen Türk üniversitelerinin neredeyse tamamının dünya sıralaması bazında gerilemesinden etkilenmiştir. Bu durum 2021 ve 2022 yıllarında URAP’ın kendi basın açıklamalarında da vurgulanmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak hedefimiz gelişme sağladığımız puan bazındaki bu artışın miktarını daha da arttırarak kısa zamanda bu gelişimin etkisini sıralama bazında da kanıtlamaktır."