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Manisa CBÜ ’Şiddetle mücadele projesi’ protokolünü imzaladı

Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı, 27 devlet üniversitesinin birlikte yürütecekleri “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi" tanıtım toplantısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın da katılımlarıyla gerçekleşti.

MANİSA 18.11.2021, 22:33
Manisa CBÜ ’Şiddetle mücadele projesi’ protokolünü imzaladı

Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı, 27 devlet üniversitesinin birlikte yürütecekleri “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi" tanıtım toplantısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın da katılımlarıyla gerçekleşti.

11. Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde, Ankara Çankaya’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda hayata geçen toplantıda “Böylesi bir projede kurumum adına aranızda bulunuyor olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.” sözleriyle konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, hayata geçecek bu proje ile zorlukları iletişimle çözmenin yollarını ve bu yolların kurumsallaştırılmasının adımlarının atıldığını ifade etti.

İnsan olmanın sorumluluğu ile projenin gönüllü uygulayıcıları olunması gerektiğinin de altını çizen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç konuşmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze ya da teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.” sözleriyle noktalarken sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tanıtım Toplantısı, protokolün imzalanması ve proje paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.

27 ilde başlatılacak ve bir yıl içinde 81 ilde yaygınlaştırılacak “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi" 3 ana kapsamda faaliyet gösterecek. İnsan Hakları Danışmanı, Şiddetle Sivil Mücadele Formatörü Yetiştirilmesi ve Üniversitelerde Sosyal Arabulucu Koordinatörleri kurulması ayaklarından oluşan proje; toplumsal uzlaşıyı tesis etmek, hukuk uyuşmazlıkları dışında kalan akrabalık, komşuluk, aile, işyeri, okul, üniversite gibi sosyal ilişkilerden kaynaklı ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne destek olacak.

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