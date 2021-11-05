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Manisa CBÜ Kosova’da ‘STEAM ve Yapay Zeka Merkezleri Kurulumu Projesi’ni hayata geçirdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Priştine Eğitim Müşavirliği ve STEM Eğitimcileri Derneği öncülüğünde Kosova STEAM ve Yapay Zeka Projesi hayata geçti.

MANİSA 05.11.2021, 13:30
Manisa CBÜ Kosova’da ‘STEAM ve Yapay Zeka Merkezleri Kurulumu Projesi’ni hayata geçirdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Priştine Eğitim Müşavirliği ve STEM Eğitimcileri Derneği öncülüğünde Kosova STEAM ve Yapay Zeka Projesi hayata geçti.

Manisa CBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt yürütücülüğünde Kosova’daki okulların STEAM ve Yapay Zeka Merkezleri kurulumuna yönelik geliştirilen ve üç aşamadan oluşan projenin ilk aşaması, 09-19 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen online eğitimle tamamlandı. Bu eğitimde Kosova’da görev yapan öğretmenlere STEAM/STREAM, Robotik Kodlama, Yazılım, Mobil Programlama, Fen Bilimleri Uygulamaları, Matematik Temelli STEAM Etkinlikleri, Proje Hazırlama ve Ders Planlama eğitimleri düzenlendi.

Projenin ikinci aşamasında Kosova’da kurulmaya başlanacak STEAM ve Yapay Zeka Merkezleri tanıtımı kapsamında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Kosova Eğitim Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Priştine Eğitim Müşaviri Şerafettin Turan’ın da katıldığı bir program gerçekleşti.

Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt programda katılımcılara kurulacak olan merkezin eğitim programı ve içeriği ile ilgili bilgi aktardı.

Özellikle öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri ve Kosova’da robotik kodlama dijital altyapının iyileştirmesi konularında iş birlikleri yapacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Ülkemizdeki bir üniversitenin Kosova’da böylesine önemli bir projenin içerisinde yer almasından mutluluk duyuyorum. Bizler de Kosova ile karşılıklı iş birliğini geliştirmeyle ilgili iyi niyetimizin bir nişanesi olarak okullarımızın tüm dijital altyapısı, robotik kodlamadan animasyon ve dijital içerik geliştirmeye kadar, laboratuvarların kurulmasında Millî Eğitim Bakanlığı olarak destek vermeye hazırız" dedi.

Eğitimde Kosova ile iş birliği yapmaktan ve yeni açılımlara yol almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Özer, "Eğer uygun görürseniz 185 bilim ve sanat merkezimizdeki her bir güçlü alan ile ilgili laboratuvarları bu okulumuzda kurabiliriz. Kosova’daki farklı şehirlerdeki öğrencilere de buraya gelip bu eğitimleri almayla ilgili imkan sunulabilir" diye konuştu.

Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Nagavci de hangi dilde eğitim gördüklerini gözetmeksizin tüm topluluklara eşit hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Nagavci, "Kosova Cumhuriyeti Hükümeti olarak tüm vatandaşlara eşit fırsatlar sağlamakla ilgileniyoruz ve kararlıyız. Tüm toplulukların çocuklarına eşit fırsatlar sağlamak için bu yıl ilk kez tüm ders kitaplarını tüm toplulukların dillerine tercüme ettirdik ve her iki ülkeye de fayda sağlayacak öğretmenlerin teknoloji, yüksek öğrenim gibi alanlarda mesleki gelişimlerinde deneyim alışverişini sağlayan ortak bir anlaşmayı, imzalanmasıyla resmileştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç da konuya ilişkin “Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak proje geliştiren, yerli ve milli teknolojinin kullanımına önem veren bir üniversiteyiz. Bu kapsamda ülke sınırlarını da aşarak böylesi önemli projelerde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. En kısa sürede projenin üçüncü aşamasını da hayata geçirerek Kosova’daki öğretmenlerimizle yüz yüze uygulamalı eğitimleri başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

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