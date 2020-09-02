Manisa Büyüşehir’den asfalt rekoru: ’40 günde 405 kilometre asfalt çalışması’

Manisalı vatandaşları, tozlu topraklı, bozuk zeminli yollardan kurtararmak, güvenli yollarla buluşturmak için şehrin her noktasında çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler bir rekora imza attı. Pandemi süreci ve TÜPRAŞ’ın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle, sezona geç başlayan ekipler, bahanelerin arkasına sığınmadı ve 40 gün gibi kısa bir sürede 405 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci ve TÜPRAŞ’ın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle, asfalt sezonuna planlanan şekilde başlayamadı. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 24 Temmuz’da TÜPRAŞ’ın bitüm satışına başlamasıyla birlikte, asfalt çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, gece mıcır nakliyesi yapan ekipler, gündüz de şehrin farklı noktalarında asfalt çalışması gerçekleştirdi. Aradan geçen 40 gün gibi bir sürede, erişilmesi güç bir rekora imza atan ekipler, 405 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Olumsuzları hiçbir zaman mazeret olarak görmediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Ekiplerimiz, verdiğimiz sözleri tutmak için bayram seyran, Cumartesi Pazar demeden çalışacak demiştik. Aradan geçen kısa bir sürede, bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TÜPRAŞ’tan, hem astar malzemeyi, hem bitüm malzemeyi temin etmeye başladığımız ve asfalt atmaya başladığımız tarih olan 24 Temmuz’un üzerinden yaklaşık 40 gün geçti.Bugün, büyük bir gururla söylüyoruz ki, 405 kilometre asfalt çalışmasını tamamladık. Günde,10 kilometre hedefini çok rahatlıkla yakaladık. Bu hedefi yakalamak için de, aynı anda 5 ilçede ekibimiz asfalt atıyor. Bu, kolay yakalanacak bir başarı değil” dedi.

Manisalı vatandaşları güvenli yollarla buluşturmak için, gece gündüz özveriyle çalışan personele teşekkür eden Öztozlu, “Ben, öncelikle Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay nezdinde, bütün şantiye şeflerimizden, yol yapım ve onarım daire başkanlığımızın bünyesinde bulunan 215 personelimizden Allah razı olsun diyorum. Haklarını helal etsinler. Bu sıcakta çalışmak kolay değil. Başkanımız da Allah razı olsun, arkamızda duruyor. Çalışmanın ardından, ziyaret ettiğimiz mahallelerimizde muhtarlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu ediyor. Onların yollardan memnuniyeti tüm sezonun yorgunluğunu alıyor ”dedi.

“Hedefimizi büyük ölçüde tutturacağız”

Hava şartları el verdiği ölçüde asfalt çalışmasına devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Öztozlu,”Hedefimizi büyük ölçüde tutturacağız. Geçen senede bütün olumsuzluklara rağmen, 2 ay gibi kısa sürede, 350 kilometre asfalt çalışması yapmıştık. Şimdi, 40 gün gibi sürede 405 kilometre asfalt çalışması yaptık. Her geçen sene başarımızı arttırıyoruz. Tabi bunda başkanımızın önümüzü açması çok büyük etken oluyor” diye konuştu.

“Yol çalışmalarına büyük yatırım yapıldı”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yol yapım çalışmalarına verdiği önemi belirterek, bu konuda yaptığı yatırımlara da değinen Öztozlu, “Sezon başlamadan 40 araçlık ekstra filo kiraladık. Bu, çalışmanın hızlanmasını sağladı. Temelde kullanılacak olan malzemelerin ihale sürecini kış aylarında tamamlamıştık. Ciddi bir yatırım yapmıştık. Bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yollarda seyahat edecek olan vatandaşlarımıza da kazasız belasız bir yolculuk diliyorum”dedi.

Yol çalışmasının yapıldığı güzergâhı kullanan mahalle muhtarları ve vatandaşlar da, yapılan ziyaretlerde memnuniyetlerini paylaştı.