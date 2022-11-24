Manisa Büyükşehir’in ’kadına şiddete hayır’ toplantıları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenen mahalle toplantıları, Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi ile devam etti. Hukuki, psikolojik ve sosyal anlamda şiddetin önüne geçmek için atılacak adımların anlatıldığı toplantıda, Yırca Mahallesi sakinleri, kadına şiddete "Hayır" dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mahalle toplantıları, Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi ile sürdü. Bu çerçevede Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediyesinde görevli Psikolog Merve Ateş ve Manisa Barosu’ndan Avukat Sümeyra Kara, Yırca Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Mustafa Akın ve Yırca Mahallesi kadınlarının katıldığı toplantıda, kadına yönelik şiddete karşı çözüm önerileri ve olayın sosyal, psikolojik ve hukuki yönleri konuşuldu.

Şiddetin toplumun her alanında asla bir çözüm olamayacağına vurgu yapan Psikolog Merve Ateş, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü şiddetin önüne geçmek amacıyla bu tür projelere önem verdiklerini söyledi. Ateş, konunun psikolojik boyutları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Manisa Barosu avukatlarından Sümeyra Kara da kadınların hukuki hakları, şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik şiddette başvurulacak yasal yollar hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de, konunun sosyal boyutlarda oluşturabileceği konuları örneklerle anlattı. Toplantının faydalı olduğunu belirten Yırca Mahallesi sakinleri, konuya gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine, Manisa Barosuna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.