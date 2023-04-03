Manisa Büyükşehir’den tarımsal sulamaya 30 milyon 400 bin TL’lik destek

2023 yılı sulama sezonu için planlamaların yapıldığını ve çalışmaları başlattıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “2023 yılında 30 milyon 400 bin TL bütçe ile çiftçilerimize sulama desteğimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Yapacağımız yatırımlarla damla sulama tesisleri kurarak su tasarrufu sağlanacak, mevcut tesislerin rantabilitesi arttırılacak ve ilimizde faaliyette olan sulama kooperatifleri desteklenmiş olacak” dedi.

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin en önemli kaynağı olan sulama projelerine de büyük önem veriyor. Su kaynaklarının verimli kullanılmasını temin etmek, sulama ile tarımsal üretimin miktar ve kalitesini yükseltmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İnşa ettiğimiz sulama tesislerinde basınçlı sulama sistemleri ile su kaynaklarımızı korumaya ve az olan kaynakların etkili ve verimli kullanılması için damla sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 2022 yılında 14 bin 115 dekarda verdiğimiz sulama hizmetimizi, 2023 yılında tamamlanan 2 yeni tesisimizle 15 bin 488 dekara çıkardık. 2022 yılında 20 olan taral doldurma tesisi sayımızı da 39’a çıkardık. Taral doldurma tesisi ile çiftçilerimize ücretsiz tarımsal maksatlı su temin etmelerini mahallinde sağlayarak, çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin düşürülmesi çalışmaları her yıl artarak devam ediyor” dedi.

6 Sondaj kuyusu daha açılıyor

2022 yılında yeni inşa edilen 6 adet sulama havuzu ile birlikte mahallerde inşa ettikleri sulama havuzu sayısını 17’ye çıkardıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Çiftçilerimizin kullanımına sunulan havuzlar ile düşük debili kaynak sularının tarımsal faaliyete kazandırılması sağlanıyor. Çiftçilerimizin sulama faaliyetlerine destek çerçevesinde 2022 yılında 42 bin 182 metre değişik çaplarda O-PVC temiz su borusu desteği ile 20 sulama kooperatifimize faaliyetlerinin devamı, damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması için destek olduk. Sulama kooperatiflerimizin su kaynağı ihtiyaçlarının devamını sağlamak için sondaj yapılması destekleri devam etmektedir. İlimizde faaliyet gösteren 5 adet sulama kooperatifimize 6 adet sondaj kuyusunun açılması için 3 milyon 280 bin 400 TL bedelle sözleşme imzalandı ve işe başlandı” dedi.

"Sulama maliyetleri çiftçiye yansıtılmıyor"

2023 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi tesis bakım-onarım ve işçilik maliyetlerini çiftçilere yansıtmadan sadece enerji maliyeti karşılığında sulama suyu temin etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Ergün, “2022 yılında enerji maliyetlerinde yaşanan hızlı yükselişe rağmen sulama tarifemizi arttırmayarak enerji maliyetinde de sübvansiyon sağlamış olduk. Uyguladığımız bu politika ile çiftçilerimizin üretimlerinde önemli bir yer tutan sulama maliyetlerini düşürerek, üreticilerimize verdiğimiz desteği arttırarak yolumuza devam ediliyoruz. 2023 yılı sezon hazırlıkları çerçevesinde tesis bakım onarımlarına başlamıştık. Bu çerçevede, Yunusemre ilçemiz Yenice Mahallesi terfi hattı yenilemesi, Ahmetli ilçemiz Dereköy Mahallesi’nde ilave sahanın sulamaya açılması ve Akhisar ilçemiz Gökçeahmet Mahallesi’nde yeni su kaynağının işletmeye alınması çerçevesinde yeni çalışmalara başladık” diye konuştu.

2023 yılında 30 milyon 400 bin TL gibi büyük bir bütçe ile çiftçiler için sulama yatırımı yapma noktasında çalışmaların devam ettiğini de belirten Başkan Ergün, "Yapacağımız yatırımlarla damla sulama tesisleri kurarak su tasarrufu sağlanacak, mevcut tesislerin rantabilitesi arttırılacak ve ilimizde faaliyette olan sulama kooperatifleri desteklenmiş olacak. Bu vesileyle tüm üreticilerimize ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diliyor, Büyükşehir olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.