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Manisa Büyükşehir’den ’Sahtep Hesap’ uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurumun adını kullanarak açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, sahte hesaplar yoluyla vatandaşları dolandırmaya yönelik tatil çekilişi gibi paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

MANİSA 27.09.2021, 16:52
Manisa Büyükşehir’den ’Sahtep Hesap’ uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurumun adını kullanarak açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, sahte hesaplar yoluyla vatandaşları dolandırmaya yönelik tatil çekilişi gibi paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamayla, sosyal medya yoluyla yapılabilecek dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, kurum adını kullanarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına vatandaşların itibar etmemesi gerektiği belirtilerek, “Özellikle, Facebook başta olmak üzere Twitter ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında Büyükşehir Belediyemizin adı ve logosu kullanılarak, ‘Belediyemiz sponsorluğunda düzenlenen ilk 100 kişiye ücretsiz gezi turuna katılmak için formu doldurun’ şeklinde bir paylaşımla içeriği zararlı olduğu anlaşılan bağlantılar verildiğini görmekte ve dolandırıcılığın durdurulması için gerekli işlemleri yapmaktayız. Büyükşehir belediyemizin bu yoldan vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde bilgi istemeyeceğini vurguluyor; hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına bu tür sayfa ve bağlantılara kesinlikle tıklamamalarını ve gördükleri şüpheli sayfaları şikâyet etmelerini önemle duyuruyoruz” ifadelerinde bulunuldu.

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