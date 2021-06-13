Manisa Büyükşehir’den evi yanan ailelere destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezi ve ilçelerde evleri yanan ailelere eşya yardımında bulundu.

Yatırım ve hizmetlerini yapmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda sosyal belediyecilik görevini de yerine getirerek vatandaşların yanında olmaya sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezi, Gördes ve Selendi ilçesinde evleri yanarak eşyaları kullanılmaz hale gelen 4 aileye eşya yardımı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen Yunusemre ilçesindeki Erdal Makaç ve Ali Topçu’ya, Gördes ilçesinde Muharrem Uslu ve Selendi ilçesindeki Yunus Gökmen’e ev eşyası ve beyaz eşya yardımında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri ve Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Erdal Makaç’a eşyalarını teslim etti. Yunusemre ilçesi Yuntdağköseler Mahallesinde ikamet eden Ali Topçu’ya ise heyete Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik ederek eşya teslimi gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Danışmanı Ustamehmetoğlu ve Daire Başkanı Aksoy, başlarına gelen yangın afetinin yeniden yaşanmaması temennisinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl merkezinde yapılan eşya yardımlarının yanında ilçelerde de eşya yardımları ailelere ulaştırıldı. Gördes ilçesi Ulgar Mahallesinde ikamet eden ve yangında eşyaları kullanılmaz hale gelen Muharrem Uslu’ya eşyaları, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlisi Kadir Evkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Selendi ilçesi Tavak Mahallesinde ikamet eden ve yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen Yunus Gökmen’e ise eşyaları yine Kadir Evkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz tarafından teslim edildi. Yangın sonucu eşyalarını kaybeden aileler, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kendilerine yaptığı desteklerden dolayı mutluluklarını ifade ederken iletirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.