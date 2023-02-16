Manisa Büyükşehir’den deprem bölgesine yem desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin etkilediği bölgelerde bulunan hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla 50 ton hayvan yemini bölgeye gönderdi. Gönderilen yem desteğinin yanında çeşitli ekipmanlar ve görev değişimi yapacak personel de araçlarla birlikte bölgeye hareket etti.

6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi de bölgeye ekiplerini sevk ederek arama kurtarma çalışmalarına destek vermiş, yardımların ulaşması için çalışmalara katkı sağlamıştı. Depremzedelere yapılan gıda, barınma, kıyafet ve ihtiyaçların giderilmesi konusundaki yardımların yanında bölgede bulunan hayvan üreticilerine de destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi bölgeye 50 ton yem gönderdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile birlikte bölgeye gönderilecek olan yemlerin yüklenmesi çalışmalarını takip ederken, kan değişimi olarak afet bölgesine gidecek olan yeni personellede bir araya geldi. Çalışmaları takip eden Öztozlu’ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta eşlik etti. Öztozlu, bölgede bulunarak çalışmalara katkı veren ekibin, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin yeni ekibiyle yer değiştireceğini belirterek, bölgeye gidecek personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yapılan yem desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletirken, “Bugün Kahramanmaraş ve Hatay bölgesine yem sevkiyatı yapıyoruz. Bu sevkiyatlar devam edecek. Bugün finansmanı tamamen Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 50 tonluk yemi bölgeye gönderdik. Bugüne kadar üreticiler, esnaflar ve yem firmalarından yaklaşık 240 ton küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemi bölgeye sevk edilmiş oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi bu iş için kamyonlarını da seferber etti. Bizim daha önceki sevkiyatlarımızda da Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kamyonlarını kullanmıştık. Hem bu nedenle hem de 50 tonluk yemin bölgeye sevkinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyorum. Bölgeye yapılan yardımlarımız devam edecek. İl Müdürlüğü olarak orada bir seyyar mutfak kurduk. Gıda yardımlarımız var, soba desteğinde bulunuyoruz. Bu yardımlarımız devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer belediyelerden de bize destek geliyor, bu konuda teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“Bu uzun bir maraton olacak, bölgeye yardımlarımız devam edecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yaşanan deprem nedeniyle hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletirken yaralılara ise acil şifalar diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile ilk günden itibaren bölgede bulunduklarını belirten Öztozlu, “Şu anda yaraları sarma vakti. Bütün ekiplerimizle bölgedeyiz. 295 personel ve 114 aracımızla birlikte bölgede hizmet ediyor. Biz diğer afetlerde olduğu gibi bu felakette de milletimizin yanında olmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Daha önce yaşadığımız orman yangınlarında ve sellerde, bölgede bulunan hayvan üreticilerine yem desteğimiz olmuştu. Burada toplam 50 ton yemi kamyonlara yükleyerek Hatay ve Kahramanmaraş’a gönderdik. Bölgede bulunan ekiplerimiz de artık yorulmaya başladı. Bölgedeki personelimizi geri çekiyoruz, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin 20 kişilik ekibi bölgeye giderek kan değişimi yapacak. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun. Vakit birlik olma ve yaraları sarma vakti. Biz her zaman olduğu gibi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile depremzedelerimizin yanında olacağız. Bu uzun bir maraton olacak. Bu felaketin boyutları çok büyük. Bir iki ayda sarılacak yaralar değil. Bizim yardımlarımız belki 1 yıl, 1 buçuk yıl devam edecek. İnşallah bu sınavı milletimiz ile birlikte veririz. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.