Manisa Büyükşehirden araç ve ekipman yatırımı

İl genelinde proje ve yatırımlarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kazı sonucu oluşan yol ve kaldırım tamiratlarına daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla da ilçelerde kurulan ekipler için ekipman ve merkez şantiye için araç yatırımı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha hızlı yerine getirebilmek amacıyla yatırımlarına da devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere toplam 2 milyon liralık yatırımla yeni araçlar ve ekipmanlar alındı. Yeni ekipmanlar ve araçlarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu projeleri üretmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda ekiplerimiz kazı sonucu oluşan yol ve kaldırım tamiratlarına da yoğun mesai harcıyor. Bu tamiratlara daha hızlı müdahale edebilmek için ilçelerde kurulan ekiplerimize jeneratör, kırıcı ve delici matkap, taşlama makinesi ve asfalt kesme makinesi gibi ekipmanlar satın alındı. Ayrıca merkez şantiye için 3 tane çift kabin kamyonet da envanterimize dahil edildi. Toplam 2 milyon liralık yeni yatırım ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.