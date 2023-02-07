Manisa Büyükşehir’den afet bölgesine takviye

Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremle sarsılan bölgede çalışmalara katkı sağlaması adına MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte iş makineleri, kamyonlar, jeneratörler, kaza kurtarma aracı ve arama kurtarma köpeğinin yanı sıra battaniye gibi ayni yardım malzemelerini taşıyan araçlara ilave olarak AFAD gönüllülerini taşımak amacıyla 5 otobüs, 1 hasta nakil ambulansı ve 1 adet de akaryakıt tankeri takviyesi yaptı.

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, bölgeye yurt genelinden yardımlar sevk ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de deprem haberiyle birlikte ilk olarak 7 araç ve 54 personelli itfaiye ekibini bölgeye yönlendirmişti. Bunun ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, iş makineleri, kamyonlar, jeneratörler, kaza kurtarma aracı ve arama kurtarma köpeğinin yanı sıra battaniye gibi ayni yardım malzemelerini taşıyan çok sayıda aracı bölgeye sevk etmişti. Bu takviyelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla AFAD gönüllülerinin taşınması amacıyla 5 adet otobüs, 1 adet hasta nakil ambulansı ve 1 adet yakıt tankeri de bölgeye gönderildi.

Çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği, binlerce yaralının olduğu elim hadisenin tüm Türkiye’yi yasa boğduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Acı haberi alır almaz hızla itfaiye ekiplerimizi olay yerine gönderdik. Bunun akabinde Manisa Valiliğimiz öncülüğünde, yapılacak çalışmaların koordineli bir şekilde ilerlemesi için kriz masası oluşturuldu. Burada gerekli planlamaların yapılmasının ardından Büyükşehir Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki iş makineleri, kamyonlar, jeneratörler, kaza kurtarma aracı ve arama kurtarma köpeğinin yanı sıra battaniye gibi ayni yardım malzemelerini taşıyan araçlarımızı afet bölgesine uğurladık. Bunlara ilave olarak AFAD gönüllülerini taşımak için 5 otobüsümüzü, 1 hasta nakil ambulansımızı ve 1 akaryakıt tankerini daha bugün itibariyle bölgeye ulaştırmak üzere yola çıkarmış bulunuyoruz. Yaraların sarılması için devletimizin tüm kurumları canla başla çalışma yürütüyor. Manisa olarak bu çalışmalara gerekli katkıları sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle acı olayda yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.