Manisa Büyükşehir ve MASKİ deprem bölgesine umut olmaya devam ediyor

Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem afetinin ardından yaraları sarmak amacıyla tüm ekipleri ile seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, bölgeye araç, ekipman ve personel desteğini sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketlerinin ilk gününden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tüm imkanlarıyla bölgede bulunan vatandaşların yardımına koştu. Arama kurtarma çalışmalarından yardım çalışmalarına, araç ekipman desteğinden, altyapıda yaşanan sorunların çözümüne kadar deprem bölgesi için seferber olan Büyükşehir ve MASKİ, canla başla depremzedeler için mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde içme suyu altyapısının düzgün bir şekilde çalışabilmesi amacıyla takviye olarak MASKİ bünyesindeki 2 çift kabin transit, 3 adet rampa kasa kamyon, 2 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 1 adet yaşam konteyneri taşıyan tır, içme suyu çalışmalarında kullanılacak olan malzemeleri taşıyan lowbed ve 12 personel Manisa’dan hareket etti. Gönderilen malzemeler arasında bölgede en çok ihtiyaç duyulan tuvalet ve banyo ekipmanı da yer alıyor. MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay ve Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de personel ve araçları afet bölgesine uğurladı.

MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Burak Aslay, “10 ili etkileyen büyük bir depremin etkisindeyiz. Ülke olarak hepimiz depremzede vatandaşlarımızın acılarını dindirmeye çalışıyoruz. Onlarla üzülüyoruz, enkazdan sağ çıkanlarımızla seviniyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın her konuda yanında olmaya çalıştık. Depremin ilk anında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye gitti. Arkasından Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün arama kurtarma çalışmalarına destek verecek olan iş makineleri yola çıktı. Ekiplerimiz halen bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Arkasından birçok araç, makine ekipmanımız ve personelimiz orada çalışıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak da şu an bölgede 39 personelimiz ve 22 adet araç ve iş makinelerimiz çalışmakta. İş makineleri, kamyonlar, jeneratörler oradaki arama kurtarma ekiplerine destek veriyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün bölgeye ihtiyaca göre sürekli takviye yaptığını belirten Genel Müdür Burak Aslay, “Bugün de 2 içme suyu ekibini bölgeye gönderiyoruz. Kahramanmaraş Pazarcık’taki vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu sağlayabilmek adına ekiplerimiz yola çıkıyor. 2 adet kepçe, kepçeleri taşıyan 2 adet büyük lowbed, bölgedeki vatandaşlarımızın insani ihtiyaçlarını giderebileceği tuvalet ve banyo ile 1 adet yaşam konteyneri taşıyan tır, içme suyu çalışmalarında kullanılacak malzemeleri taşıyan lowbed ve 2 adet kamyoneti şu anda oraya sevk ediyoruz. 2 adet operatörümüz olacak. 6 tane işçimiz olacak. Diğer araçların şoförleriyle 12 personelimiz ve 8 tane aracımızı tekrardan bölgeye gönderiyoruz. Tabii ki Büyükşehir ve MASKİ’nin personel sayısı her gün her saat bölgede artıyor. İhtiyaçlar çizgisinde personel ve araçlarımızı sürekli bölgeye, depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya gönderiyoruz. Tekrardan geçmiş olsun. Ülke olarak hepimiz kenetleneceğiz. Deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz, bunu da başaracağız” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine 26 bin 320 litre yakıt desteği

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından hızla arama kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki ihtiyaçlara yönelik de çalışma gerçekleştirdi. Bölgede her türlü insani yardımı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının aksamaması için iş makinelerine yakıt desteği sağladı. Bunun yanı sıra Manisa Valiliği koordinasyonunda bölgeye yardım taşıyan tırların kullanımı için yakıt desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi toplamda 26 bin 320 litre yakıt desteği sağladı.