Manisa Büyükşehir Selçikli yangını için seferber oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesinde çıkan yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerini seferber etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların işbirliği ile kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma işlemlerine başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre saat 17.15 sıralarında başlayan Akhisar Selçikli Mahallesindeki yangın, kontrol altına alındı ve yanan alanda soğutma işlemleri başladı. Yangının meydana geldiği andan itibaren ekiplerini seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma işlemlerinin başladığı bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.