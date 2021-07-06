Manisa Büyükşehir haşereyle mücadeleyi sürdürüyor

Haşereyle mücadele çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Saruhanlı‘da sivrisinek şikayetlerinin önüne geçebilmek amacıyla sulak alanlarda larva mücadelesi yaparken, gece de sokak ilaçlaması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaz mevsimini rahat ve sorunsuz bir şekilde geçirmeleri için haşereyle mücadele çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı‘da sivrisinek şikayetlerinin önüne geçebilmek amacıyla ekiplerin yoğun bir mesai içerisinde olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “Bu kapsamda ekiplerimiz, gündüz sivrisinek üreme alanı olan sulak alanlarda larva mücadelesine devam ederken, gece de sokak ilaçlamalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumartesi akşamı merkez ekip destekli 10 araç ile Saruhanlı ilçemizde tüm mahallelerimizde sokak ilaçlaması gerçekleştirdik. Halk sağlığını tehdit eden haşere gruplarına karşı mücadele çalışmamıza il genelinde devam edeceğiz” dedi.

Yaşam alanlarımızda sivrisinek üremesine engel olmak için hep birlikte mücadele çağrısı yapan Başkal, “Unutmayalım ki bahçe ve balkonlarımızda bulundurduğumuz kova, bidon, saksı altlığı gibi su birikebilen alanlarda sivrisinek çoğalır. Bu sebeple vatandaşlarımızdan beklentimiz bu tarz alanlarda su birikmesini engellemek veya biriken suları sıcak yaz aylarında haftada 1 kez değiştirmeleridir. Bir su bardağı içerisinde 200 tane sivrisinek üreyebilmektedir. Yaşam alanlarımızda sivrisinek üremesine engel olmak için hep birlikte mücadele edelim” dedi.