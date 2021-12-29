Manisa Büyükşehir ’E-İmza’ uygulamasına geçti

Bilişim teknolojilerini yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, meclis kararlarının elektronik ortamda imzalanması ve e-devlet üzerinden yayımlanması projesini hayata geçirdi.

Proje ve hizmetlerinde teknolojik yenilikleri etkin bir şekilde kullanan Manisa Büyükşehir Belediyesi bir yeniliğe daha imza attı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, meclis kararlarının elektronik ortamda imzalanması ve e-devlet üzerinden yayımlanması projesini hayata geçirdi. Bu çalışmasıyla Türkiye’de meclis kararlarını elektronik ortamda e-imza ile imzalayan sayılı büyükşehir belediyeleri arasında olmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, işleyişi de hızlandırdı. E-imza ile kağıt israfının da ortadan kalktığına dikkat çeken Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Sibel Alkın, “Meclis ve Encümen kararlarımızın elektronik ortamda e-imza ile imzalanması için meclis ve encümen üyelerimize elektronik imzalarımız temin edildi. Meclis kararlarımız Aralık ayı itibari ile elektronik imzalanmış olup encümen kararlarımızın da elektronik ortamda imzalanma çalışmalarının ve meclis kararlarımızın e-devlet entegrasyonunun sağlanmasının Ocak ayı içinde devreye alınması planlanmaktadır” dedi.