Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticiye bir destek daha

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsalda kalkınmanın sağlanması ve üretimin desteklenmesi amacıyla hazırlanan projeleri art arda hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yüzde 100 hibeli olarak 60 bin adet zeytin kasası dağıtımı yapacak.

Kırsalda kalkınmanın sağlanması, nitelikli üretimin artması ve üreticinin desteklenmesi konularında hayata geçirdiği projelerle çiftçilere nefes olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni projesiyle yine üreticinin yüzünü güldürecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’nın önemli tarım ürünlerinden biri olan zeytinin hasat edilmesinin ardından fabrikaya ulaşıncaya kadar geçecek olan sürede kaliteli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla zeytin üreticilerine 60 bin adet zeytin kasası dağıtımı yapacak. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı ve 60 bin adet zeytin kasası üretimine başlandı.

Projeden kimler faydalanacak?

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından zeytin üreticilerine yönelik olarak hazırlanan proje ile hasat edilen zeytinler plastik kasalarda ezilmeyecek şekilde üst üste gelerek istiflenecek, hava almaya imkân veren ve taneye zarar vermeyen, bozulmalarına engel olan kafesli ve delikli plastik kasalar içerisinde fabrikaya ulaştırılması sağlanacak. Zeytinlerin daha sağlıklı, kalite değeri daha yüksek ve ekonomik değeri daha fazla olacak şekilde üretilmesi sağlanacak olan projeden 20 dönüm ve altında zeytinliği bulunan vatandaşlar faydalanacak. İlerleyen günlerde ilçe ilçe duyurulacak teslim tarihlerinde üreticiler ilçe koordinatörlüklerine gelerek ÇKS veya çiftçi belgelerini göstermek suretiyle zeytin kasalarını teslim alabilecekler. 3 milyon 600 bin liraya yakın bedelle hayata geçirilen projede zeytin kasası dağıtımları hasat öncesine denk gelen Eylül ayının başından itibaren yapılacak.

Başkan Ergün: “Üreticimizin yanındayız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla hayata geçirilen proje hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak daima üreticinin yanında olduklarını belirten Başkan Ergün, “Kırsalda kalkınmanın sağlanması amacıyla 2022 yılı bütçesinde 70 milyon liralık bir bütçe ayırmıştık. Zeytin üreticilerimiz için de yeni bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Manisa’mızın önemli tarım ürünlerinden biri olan zeytinin kalitesini koruması için üreticilerimize zeytin kasası dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 hibeli olmak kaydıyla 6 bin üreticimize 10’ar adet olmak üzere 60 bin tane zeytin kasasını eylül ayının başından itibaren üreticilerimize dağıtacağız. Üreticilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Çiftçilerimize bol ürün bereketli hasatlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.