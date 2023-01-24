Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticiye bin ton gübre desteği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik 2023 yılı bütçesini 122 milyon TL olarak açıklamasının ardından yeni yılın ilk desteği 4 bin 877 üreticiye bin ton gübre desteği ile başlamış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere bin ton gübre desteği, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle üreticilere teslim edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, üreticilere ve Manisa tarımına verdiği destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrılan 70 milyon TL’lik bütçe ile önemli çalışmalar yapıldığını belirten Öztürk, bu destekle önemli projeleri hayata geçirme imkanı bulduklarını ve sahada kendilerine önemli avantajlar sağladığını dile getirdi. Öztürk’ün ardından kürsüye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bildiğiniz gibi son yıllarda salgın hastalıklar, savaşlar ve ekonomik krizler maalesef hayatımızın bir parçası oldu. Vatandaşlarımızın gıda ihtiyacının karşılanması noktasında ekilen her bir arazinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Bizler de bu ihtiyaca kayıtsız kalmadık ve 2022 yılında, yani geçtiğimiz yıl, çiftçimize rekor bir destek sağladık. Bizim de çorbada tuzumuz olsun düşüncesiyle, 70 milyon TL gibi bir bütçe ayırarak onlarca projeyi hayata geçirdik. Çiftçilerimize 100 bin üzüm sepeti, 72 bin zeytin kasası, 150 bin adet meyve fidanı, bin 100 ton hububat tohumu, 100 bin şişe elma sirkesi, 200 adet damızlık koç ve 20 adet damızlık kıl keçisi, 30 ton yem bitkisi tohumu ve 48 bin metre sulama borusuyla birlikte üreticilerimizin satın almaları noktasında zorluk çektiği çeşitli makine ve ekipmanları alarak teslim ettik. Tabi bununla da kalmadık; üzüm bağlarına feromon tel tuzak asımından tarımsal sulama havuzlarının ve depolarının yapımına, tarımsal sulama göletleri, damla sulama ve taral doldurma tesislerimizden çiftçilerimize su teminine ve hayvan içme suyu göletlerine kadar üreticilerimize geniş yelpazede destekler sunduk” dedi.

Üretken belediyecilik vurgusu

Üretken belediyecilik anlayışıyla, 2023’te de üretimin ve çiftçinin yanında olacaklarının sözünü verdiklerini ve 122 milyon lira gibi bir bütçe ayırdıklarını vurgulayan Başkan Ergün, “2022 yılının Aralık ayında çiftçimize 150 bin adet fidan dağıtımıyla geçtiğimiz yılı kapatmıştık. 2023 yılının ilk ayında da çiftçilerimize bin ton gübre desteğiyle yeni yıla start veriyoruz. Yüzde 50 hibe ile verdiğimiz bu desteğimize yaklaşık 10 milyon 700 bin TL gibi bir bütçe ayırdık. Üretimde ham maddeye ulaşmakta zorluk çeken küçük arazi sahibi 4 bin 877 çiftçimizin yararlanacağı bu desteğimizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Gübre desteğimizin çiftçilerimiz için ciddi anlamda bir can suyu olacağına inanıyorum. Çünkü bizler, üretimin değerini biliyoruz. Dünya genelinde yaşadığımız olaylar da gösteriyor ki, ülkeler kendi kendine yetecek kadar üretmeden hiçbir ilerleme olmaz. Kısacası üretmezsek, hepimiz tek bir lokmaya muhtaç kalırız. Bu anlayışla bizler de çiftçimizin yanında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl yağışların beklenilen seviyenin çok altında olması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdiğine değinen Başkan Ergün, “Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de MASKİ Genel Müdürlüğümüz, bu konuda önemli adımlar atıyor ve projeler üretiyor. Vatandaşlarımızdan ve çiftçilerimizden tek beklentimiz suyumuzu verimli kullanmalarıdır. “Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz” diye buyuran Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bu güzel hadisinin ışığında suyumuzu tasarruflu kullanmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, su kaynaklarımız sınırsız değil! Su yoksa, hayat da yok” ifadelerini kullandı.

Gübre desteğinin ardından hayvan üreticilerine 500 adet damızlık koç desteği vereceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Bu koçların da TİGEM’den tahsisini yaptık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirdiğimiz ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme’ projemizde 2 Ocak Pazartesi günü itibariyle başvuruları almaya başladık. Hayvan yetiştiricilerimiz, 30 Ocak tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilecek. Bu çalışmamız da yüzde 75 büyükşehir belediyemiz hibe desteğiyle gerçekleşecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Kısacası, alın teri, altından daha değerlidir anlayışıyla ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Köylü milletin efendisidir” sözünün ışığında üretimin ve çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Ergün, konuşmasını projeye destek ve emek verenlere teşekkür ederek ve 26 Ocak’ta idrak edeceğimiz Regaip Kandili’ni kutlayarak, tamamladı. Başkan Ergün, şunları söyledi: “Projelerimizi hayata geçirirken daima yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’ye, Cumhur İttifakı Manisa Milletvekillerimize, Valimiz Yaşar Karadeniz’e, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Metin Öztürk’e, Büyükşehir Belediyemiz Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve emeği geçen herkese bir kez daha Manisalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize bol kazançlı ve bereketli sezonlar diliyorum. Sözlerimi noktalamadan önce, yarından sonra mübarek Üç Aylar’ın ilk kandili olan Regaip Kandili’ne ulaşmış olacağız. Ben şimdiden sizlerin kandilini kutluyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bir kez daha hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, bizlerle bir arada olduğunuz için teşekkür ediyorum”

Üreticilere gübrelerin tesliminden önce bir konuşma gerçekleştiren Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu vurgulayarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği desteklemeler nedeniyle de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, Büyükşehir çalışanlarına teşekkür etti. Konuşmaların ardından üreticilere gübreleri teslim edildi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Genel Sekreter Vekili Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Baskak, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Emniyet Müdür Yardımcısı Hüsnü Uz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.