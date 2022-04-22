banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Avrupa’da yükselen enflasyon, ECB’yi faiz artışına zorluyor!
Avrupa’da yükselen enflasyon, ECB’yi faiz artışına zorluyor!
Dileklerini yazdılar, hediyelerini aldılar
Dileklerini yazdılar, hediyelerini aldılar
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ribaund kraliçesi Egle oldu
Ribaund kraliçesi Egle oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesinden Kula ve Selendili üreticilere destek

Manisalı üreticilere sağladığı desteklerle üreticilerin yanında olmayı sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği ’Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi’ çerçevesinde Kula ve Selendi’de 19 bin 440 şişe elma sirkesi dağıtımı gerçekleştirdi.

MANİSA 22.04.2022, 14:59
Manisa Büyükşehir Belediyesinden Kula ve Selendili üreticilere destek

Manisalı üreticilere sağladığı desteklerle üreticilerin yanında olmayı sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği ’Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi’ çerçevesinde Kula ve Selendi’de 19 bin 440 şişe elma sirkesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Kiraz üreticilerinin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü biyoteknik mücadele ile üreticilere destek oluyor. Damızlık koç, agril örtü, gübre, ana arı, meyve fidanı, HİS göletleri gibi desteklerle her zaman üreticilerin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ’Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi’ ile Kula ve Selendi ilçelerinde 505 üreticiye 19 bin 440 şişe elma sirkesi desteğinde bulundu. Proje çerçevesinde Selendi’de gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Mustafa Gündoğar, Şube Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı. Proje ile 393 üreticinin 518 dekar alanda faydalanacağı 15 bin 552 şişe elma sirkesi üreticilere teslim edildi.

“Destekler artarak devam ediyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde kırsal desteklemelerine devam edeceklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bu destekler artarak devam ediyor. 10 gün önce buraya gübre dağıtımı için gelmiştik. Bugün de biyoteknik mücadeleyle toplam 13 mahalle de 393 üreticiyi ilgilendiren elma sirkesi dağıtım töreninde bir araya geldik. Toplam 9 ilçede 100 bin adetle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak uyguladığımız bir proje. Demirci’de yapacağımız törenle sona erecek. Ondan sonra Başkanımız üzüm üreticilerine 100 bin adet kertel alınması talimatını verdi. İhale hazırlıkları devam ediyor. Küçük üzüm üreticilerimize de 10’ar tane olmak kaydıyla toplam 10 bin üreticimize 100 bin kertel dağıtımı yapılacak. O bittikten sonra zeytin üreticilerimize kasa dağıtımımız var. Gene ihale aşamasında olan toplam 41 bin metre 5 bin üreticimizi ilgilendiren boru alım ihalemiz var. Burada da açık sistem sulama sistemleri kapalı sistem haline getirilecek" dedi.

Manisa’nın Büyükşehir olmasının ardından kırsal desteklemelerinin il genelinde gerçekleştirilmeye başlanıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Sayısız projelerimizin bir tanesini de burada icra ettik. Meyve fidanı dağıtımımız 100 bindi. Bu sayıyı yaklaşık 250 bin olarak revize ettik. Bu sene 200 tane damızlık koç dağıtmıştık. 500 tane damızlık koça çıkarttık. TİGEM’le yazışmaları yapıldı. Bal üreticilerimize ana arı dağıtımları yapıldı. Manisa’da tarımın hangi kolu varsa biz oradayız desteklemeye devam ediyoruz. Kırsal kalkınmaya desteklerimiz katlanarak devam edecek" diye konuştu.

Çiftçiler için böylesi desteklerin hayati öneme sahip olduğunu belirten Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ise, "Selendi ilçemizin ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık üzerine. Dolayısıyla çiftçilerimiz için de bu çok hayati önem arz ediyor. Gerçekten bugün çok güzel bir projesi ile burada bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğümüzün ortak koordinesiyle gerçekleştirilen proje işle inşallah üreticilerimiz kanadı noktalı sirke sineği ile mücadelede önemli başarı sağlayacaklarına eminim. Büyükşehir Belediyesi’nin geçen hafta da gübre desteği vardı. Çok güzel projeler. Burada gerçekten bu projeler karşılığını buluyor. Çiftçimiz de bundan memnun. İnşallah bunların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Müdür İl Yardımcısı Serdar Mersinli, "İlimizde Büyükşehir Belediyemiz ve Yaş Sebze Meyve İhracatçı Birliklerimizle birlikte 150 bin adet şişe olmak üzere kanadı noktalı sirke sineği ile ilgili biyoteknik mücadele çerçevesinde bu çalışmayı yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz 100 bin adet şişe ile bu projeye destek veriyor. Biyoteknik mücadele bizler açısından çok önemli. Çünkü ürünlerimizde ilaç kullanmadan, çiftçilerimize ilaçsız biyoteknik mücadele yöntemini öğreterek hem ekonomik olarak daha az bir girdi maliyeti hem de ürünlerimizin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesi amacıyla bu projeyi yürütüyoruz. Bu projede de Büyükşehir Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konuda Selendi önemli bir ilçemiz olduğu için Selendi’de ciddi bir alanda mücadele ediyoruz. İlimiz adına hayırlısı olmasını diliyoruz" dedi.

Kula’da da 3 bin 888 şişe sirke üreticilere dağıtıldı

“Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi” çerçevesinde Kula’da da 112 üreticinin 130 dekar alanda faydalanacağı 3 bin 888 şişe elma sirkesi düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Kula’da gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile şube müdürleri katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
İmsak 04:34
Güneş 06:08
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık