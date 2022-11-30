Manisa Büyükşehir Belediyesinden kitap fuarına otobüs desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım-4 Aralık 2022 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan 5. Manisa Kitap Fuarına katılım sağlamak isteyen öğrenciler için verdiği otobüs desteğini sürdürüyor. Merkez ve ilçelerden otobüs seferlerinin devam ettiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 5. Manisa Kitap Fuarı için öğrencilerimize ulaşım desteği veriyoruz. Gelen talepler doğrultusunda araçlarımız, öğrencilerimizin hizmetinde. Çocuklarımızın yeni kitaplarla tanışması ve kendilerini geliştirmesi için önem taşıyan bu organizasyonun içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Fuar sonuna kadar öğrencilerimizi fuar merkezine taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.