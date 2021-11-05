Manisa Büyükşehir Belediyesinden kan bağışı kampanyası

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağış kampanyası için Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi tarafından stant kuruldu. Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Daire Başkanları ile Büyükşehir Belediyesi personellerinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyası gün boyu devam etti.

Kan bağışı kampanyası ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde kan bağışı etkinliğinde bulunmak istedik. Kanın hayatımızdaki önemi bizim için çok değerli. Kan tek kaynağı insan olan ve alternatifi bulunmayan biyolojik bir maddedir. Türkiye de her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç var. 1 ünite kan, 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Kan bağışı düzenli olmalı ve küçük yaşta çocuklarımıza bunun eğitimini vermemiz gerekiyor. Gönüllü bağışçılığı toplumun her kesimine anlatmamız gerekiyor. Bunun için de kan bağış kampanyası düzenledik. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz" dedi.