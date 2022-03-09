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Manisa Büyükşehir Belediyesinden hayvan üreticisine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Manisa İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gördes ve Gölmarmaralı hayvan yetiştiricilerine 58 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirdi.

MANİSA 09.03.2022, 11:05
Manisa Büyükşehir Belediyesinden hayvan üreticisine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Manisa İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gördes ve Gölmarmaralı hayvan yetiştiricilerine 58 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği “Manisa İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Akhisar Hayvan Pazarı’nda üreticilere 58 adet damızlık koçun teslimi, törenle gerçekleştirildi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi’yle işbirliği içerisinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyemizle tarımsal projelerde önemli bir işbirliğindeyiz. Bu projelere destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hakikatten sahada üretime çok önemli katkıları olacak projeler gerçekleştiriyoruz. Sürülerde verimliliği arttıracak, ırk özelliklerini çok iyi taşıyan koçlar, Büyükşehir Belediyesi ve Müdürlüğümüzün konu uzmanları tarafından Bursa Karacabey’de TİGEM’den seçildi. Burada üreticilerimizle buluşacak. Hem süt, hem de et verimine önemli bir katkıları olacak. Biz, burada üreticilerimizin memnuniyetini duyduk. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesiyle olan projelerimiz de devam edecektir. Güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi’nde bu çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, da üreticiye sağlanan destekler nedeniyle memnuniyetini belirterek, “Gerek kırsal kalkınma noktasında fidan dağıtımı, gerek damızlık koç dağıtımı olsun, bu çalışmaları destekliyoruz. Bundan dolayı da odamız adına ve şahsım adına başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan da, üreticilerimizin bu destekle yüzü güldüğünü belirterek, “Üreticilerimiz sürülerdeki kalitenin yükseltilmesi anlamında projenin önemini belirtiyor. Kırsal ve kalkınmaya verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi.

Üretken belediyecilik anlayışıyla üreticilerin yanlarında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Şuanda içerisinde bulunduğumuz korona virüs süreci, gerekse yakın coğrafyamızda yaşanan savaş süreci tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Biz de, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde tarımsal kalkınmaya, üretken belediyecilik anlayışlaysa destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. Sulama projeleri, taral doldurma tesisleri, sera yapımları, hayvan içme suyu gölet yapımları ve temizliği, koç dağıtımları, meyve fidan dağıtımları, ana arı dağıtımları gibi önemli projelere imza attık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle ortak proje kapsamında burada da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü kalitesi iyileştirme projesi kapsamında koç dağıtım töreni gerçekleştiriyoruz. Merkez, Akhisar, Salihli ve Kula’da yapacağımız törenlerle 200 koç üreticiye teslim edilecek. Hayırlı, uğurlu olsun. Bereketli olsun” dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere 58 adet damızlık koçun teslimi gerçekleştirilirken, üreticiler de destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

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