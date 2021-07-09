Manisa Büyükşehir Belediyesinden Canlı Hayvan Borsası’nda ilaçlama

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan satış alanı olan Canlı Hayvan Borsası’nda halk ve çevre sağlığı açısından gerekli olan ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Borsası’nda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların dini vecibelerini ve kurbanlık alışverişini yapacakları alanda ilaçlama çalışmalarını başlatan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Ekipleri, Canlı Hayvan Borsası’nda karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı gerekli önlemlerini aldı. Halk sağlığı ve çevre sağlığının korunması amacıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ilaçlama çalışmalarını Haşere ile Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak da yerinde takip etti. Çalışmalar kapsamında karasinek tuzağı ve ip asımı yapılırken, mist blower cihazı ile de gerekli uygulamalar gerçekleştirildi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda bayram süresince çalışmaları titizlikle sürdüreceği belirtildi. Manisa Canlı Hayvan Borsası’na inceleme yapmak üzere gelen Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini iletti.