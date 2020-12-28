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Manisa Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi

Manisa Karaköy’deki Kırmızı Köprü’de meydana gelen trafik kazasında yaşama veda eden Görkem Akkuş’un babasının sosyal medya aracılığıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinin kendilerini hiçbir şekilde aramadığı yönündeki iddialar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatı ile Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal’ın cenaze, defin, nakil ve selasına kadar tüm işlemlerde ailenin yanında yer aldığı vurgulanarak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman ve her şekilde yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

MANİSA 28.12.2020, 17:12
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Manisa Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi

Manisa Karaköy’deki Kırmızı Köprü’de meydana gelen trafik kazasında yaşama veda eden Görkem Akkuş’un babasının sosyal medya aracılığıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinin kendilerini hiçbir şekilde aramadığı yönündeki iddialar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatı ile Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal’ın cenaze, defin, nakil ve selasına kadar tüm işlemlerde ailenin yanında yer aldığı vurgulanarak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman ve her şekilde yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “25 Aralık Cuma günü, saat 13.30 sularında İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında elim bir şekilde yaşamını yitiren genç kardeşimiz Görkem Akkuş’un vefatı, hepimizi derin üzüntüye sevk etmiştir. Genç kardeşimizin vefatının ardından sosyal medya aracılığıyla Belediyemize yönelik yapılan haksız eleştiriler nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettik. Görkem Akkuş’un vefat haberinin hemen akabinde Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatıyla Genel Sekreter Yardımcımız Uğur Başkal, gencin cenaze namazına katılmış, başkanımızın başsağlığı dileklerini iletmiştir” denildi.

“Seladan yıkama işlemine kadar tüm vazifeler yerine getirildi”

Cenaze işlemleri ile ilgili sürecin de paylaşıldığı açıklamada, “Kederli babanın Manisa Büyükşehir Belediyemizden kendisinin aranmadığı yönündeki söylemlerini acısına bağlı sarf edilmiş sözler olarak görüyoruz. Zira cenazenin Büyükşehir Belediyemiz Gasilhanesine getirilmesi sırasında fenalaşan anne için ambulans talebinde bulunulmuş, annenin tedavisi ve sakinleştirilmesi noktasında ekiplerimiz büyük özen göstermiştir. Baba ile birlikte tüm defin işlemleri Genel Sekreter Yardımcımızın refakati ile gerçekleşmiş, akabinde baba ile birlikte belediyemize ait araçla defin yerine giderek, yer teslimi yapılmış ve yerinde gömü alanı beraber görülerek gasilhaneye dönülmüştür. Öte yandan Genel Sekreter Yardımcımızdan cenazenin selasının Hatuniye Camii’nden okunması konusunda yardım istenmiş, bu isteği tarafımızca yerine getirilmiştir. Sonrasında babanın kendisini kötü hissetmesi nedeniyle son vazife olarak gasilhanede cenazenin yıkanması işlemlerine bizzat girilerek, o vazife de yerine getirilmiştir. Cenaze namazına geçilerek, namazdan sonra araçla defin yerine sevk ettirilmiştir. Bu arada annenin psikolojisi iyice bozulduğu için cenazeyi Hacırahmanlı Mahallesi’ne gömülmesi isteğiyle ilgili baba Engin Bey’in ikna çabalarının yetersiz kalması nedeniyle Genel Sekreter Yardımcımızdan yardım istemesi dahi yerine getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"Pide ve ikramlar dahi takip edildi"

Baba ile iletişim bilgilerinin de paylaşıldığı belirtilerek, “Cenaze işlemlerinden sonra baba ile tekrar görüşülerek, taziyeler iletilmiş, belediyemizin adres ve iletişim bilgileri kendisine verilerek taziye işlemleri sonlanmıştır. Baba, ikametgaha döndüğünde tekrar Genel Sekreter Yardımcımızı telefonla arayarak, pide ve ikramların cenaze evine ulaşmadığı konusunda bilgi vererek yardım istemiş, tarafımızdan bu sorunlar da giderilerek kendisine bilgi verilmiş, bunun akabinde kendisi de her şey için teşekkürlerini iletmiştir” denildi.

“Kişiler acılarını yaşadı ve paylaştı”

Manisa Büyükşehir Belediyesinin her koşulda vatandaşın yanında olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle tamamlandı: “Tüm bu yaşananlardan sonra babanın ’Büyükşehir Belediyesinden hiç kimse yanımıza gelmedi, yardımcı olmadı’ şeklinde sosyal medya üzerinden ifade kullanması bizleri derinden yaralamıştır. Çünkü cenaze işlemleri sırasında trafik kazası ile ilgili olarak hiçbir şey konuşulmamış, konusu geçmemiştir. Kişiler acılarını yaşadı ve paylaştı. Bu süreçte biz de Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine tüm kolaylığı göstererek, yardımcı olmaya çalıştık ve yanlarında olduğumuzu belirttik. Tüm işlemleri seri bir şekilde yerine getirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman ve her şekilde yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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