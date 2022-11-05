Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarım Çalıştayı’na katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de düzenlenen 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’na katıldı. 30 büyükşehir belediyesini ortak hedef ve projeler için bir araya getiren çalıştaya Manisa Büyükşehir Belediyesini temsilen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı, 30 Büyükşehir belediyesini ortak hedef ve projeler için bir araya getirdi. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (Agricities) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 3 gün süren 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nda, bilgi paylaşımı ve ortak projeler konusunda işbirliği geliştirilmesi amaçlandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarımsal Kalkınma Delege Bakanı Clementine Antoinette Ananga Messine, il belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, büyükşehir tarım daire başkanları, ilçe belediye başkanları, yabancı bakan ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda çiftçi katıldı. Tarımın geleceğinin konuşulduğu programı çok sayıda basın mensubu da takip etti.

“Merkezi hükümet ve yerel yönetimler birlikte çalışmalı”

Çalıştayın açılış konuşmasını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptı. Tarım çalıştayının önemine vurgu yapan Bakan Vahit Kirişçi, “Çok özlemini duyduğumuz, çok istifade edeceğimiz etkinlikler. Merkezi hükümetin aldığı kararların yerelden destek görmesi, birlikte yönetilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde en ideal çalışmalar bile kadük kalabilmektedir. Bütün emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyleyen Kirişçi, “Arz güvenliğini sağlamak zorunluluğumuz var. Bunun için de ya üreteceksiniz ya da üretenden alacaksınız. Ülkeler artık kendine yeterliliğin hesabını yapmaya başladı” dedi.