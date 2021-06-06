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Manisa Büyükşehir Belediyesi, LGS adaylarını sınava taşıdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da, hayallerindeki liselere girmek için LGS’de ter döken adayları düzenlediği seferler ile sınav noktalarına taşıdı.

MANİSA 06.06.2021, 15:57
Manisa Büyükşehir Belediyesi, LGS adaylarını sınava taşıdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da, hayallerindeki liselere girmek için LGS’de ter döken adayları düzenlediği seferler ile sınav noktalarına taşıdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Pazar günü LGS adayları için yoğun mesai harcadı. Öğrencilerin sınav yerlerine ulaşmalarında sorun yaşanmaması için ile genelinde seferler düzenleyen Ulaşım Dairesi Başkanlığı, LGS mesaisini de başarıyla tamamladı. Saat 9.30’da başlayan ve iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda, öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamaması için planlamalar yaptıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da LGS heyecanı yaşandı. Öğrencilerimizin hayallerindeki liselere girmek için ter döktükleri bu sınavda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ulaşım hizmetini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Sevgili öğrencilerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.
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