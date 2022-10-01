Manisa Büyükşehir Belediyesi iki jenerasyonu bir araya getirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Atatürk Kent Parkı’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, Atatürk Kent Parkı Kreşindeki miniklerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü olması dolayısıyla önemli bir organizasyon düzenlendi. Atatürk Kent Parkı’nda düzenlenen organizasyona Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan katıldı. Programın ilk bölümünde İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, Ustamehmetoğlu ve Aslan’ın katılımıyla kahvaltıda bir araya geldi. Programın devamında Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, huzurevi sakinleri ile buluştu. Minikler, hazırladıkları gösterileri ile huzurevi sakinlerini oldukça mutlu etti. Programın sonunda minikler, büyüklere çiçek takdiminde bulunurken; huzurevi sakinleri de çocuklara kırtasiye malzemesi hediye etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da Başkan Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyeleri huzurevi sakinlerine takdim etti.

Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, düzenlenen etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Bugün iki güzel günü bir arada kutluyoruz. Geleceğin yaşlıları, onlarda geçmişin gençleri olarak bir araya geldiler. Gayet güzel bir etkinlik oluyor. Bu etkinliklerimiz sık sık yapmayı düşünüyoruz. Çünkü yaşlılarımız bizim için çok çok değerli, onların da motivasyona ihtiyacı var. Çocuklarımız çok kıymetli. Bize bu imkanları tanıdığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğe umutla ilerleyeceğiz. Atatürk ve Cumhuriyetle kalalım” diye konuştu.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü etkinliği hakkında konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, “1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve aynı zamanda Dünya Yaşlılar Günü. Biz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bugünü çocuklarımız ve değerli büyüklerimizle birlikte kutlayalım istedik. İki jenerasyon bir arada. Bir hediyeleşme töreni düzenledik. Buradaki amacımız hem çocuklarımızı hem büyüklerimizi sevindirebilmek. Sonuçta hepsi bizim kıymetlilerimiz. Bizlere verdikleri desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi.