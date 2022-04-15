banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi gübre dağıtımını tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde başlattığı üreticilere gübre dağıtımında son töreni merkezde yaparak, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde bulunan üreticilere gübrelerini teslim etti.

MANİSA 15.04.2022, 16:31
Manisa Büyükşehir Belediyesi gübre dağıtımını tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde başlattığı üreticilere gübre dağıtımında son töreni merkezde yaparak, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde bulunan üreticilere gübrelerini teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği destek çerçevesinde üreticilere desteğini sürdürüyor. Yüzde 75 hibe destekli yapılan gübre desteği çerçevesinde Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde toplamda 26 bin 500 kilogram gübre, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Turgutlu ilçesinde 4 ton, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi’nde düzenlenen dağıtımı töreni ile de Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki üreticilere 22 bin 500 kilogram olmak üzere toplamda 26 bin 500 kilogram gübre üreticilere dağıtıldı. Düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, MHP İl Başkanı Murat Öner, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Protokol üyeleri üreticilere seslendi

Törende açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, yapılan desteğin üreticilere katkı sağladığını belirterek, “Cengiz Ergün başkanımızın çiftçilerimizi düşünüyor olması bizleri sevindirmiştir. İnşallah seneye daha fazla olur. Bu desteklerin devamını bekliyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir katkısı olduğunu belirterek, “Manisa’da bereketli topraklarda, Gediz Ovası gibi tarımsal zenginliği içeren bu topraklarda tarımla ilgili yapılan her proje çok özel anlam içeriyor. Dolayısıyla biz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bütün projelerde ya paydaş ya da destekçi olarak yer alıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile özellikle son iki yıldır Manisa’da tarım adına güzel projeler yapıyoruz. Bazen de Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı projeleri destekliyoruz. Bizim ekiplerimiz ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bir arada çatı proje gerçekleştiriyorlar. Şehzadeler ve Yunusemre Belediyesi’ndeki kırsal hizmetler birimindeki arkadaşlarla da projeler gerçekleştiriyoruz. Manisa’da tarım adına çok güzel projeler yapılıyor, bugün de tarımla ilgili bir dağıtım töreninde bulunuyoruz. Gübre bugün için çiftçilerimiz adına çok önemli. Anlamlı bir proje olmuş. Bu projede tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür projelerin de daha fazla kaynakla, artarak devam etmesini istiyorum. Her proje her iş, sahada, üreticimiz nezdinde büyük bir karşılık bulur. Bunun herkesin anlamış olduğunu tahmin ettiğim bir süreci de yaşıyoruz. Manisa’da bu projelerin sahada çok önemli etkiler getirdiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Büyükşehir belediyesinin kırsala desteği artarak devam edecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını getirdiğini belirterek, “Yaşamış olduğumuz Pandemi süreci ve yakınımızda devam eden savaş süreci bizlere bir kez daha tarımın, kırsal kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Biz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile bizler kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Köylü milletin efendisidir’ düsturuyla hareket ediyoruz. Başkanımız, 10 milyon liralık kırsal kalkınmaya artı 17 milyon lira ilave ederek toplamda 27 milyon liralık kırsal kalkınmayı destekleme paketi açıkladı. Bu paketin içinde de 3 milyon 122 bin lirayla gübre dağıtımı yer alıyor. Bugün burada 291 ton gübrenin son dağıtım töreniyle yaklaşık 4 bin çiftçimize gübrelerini ulaştırmış olacağız. Sadece gübre dağıtımı değil, üzüm üreticilerine 100 bin adet kertel dağıtılması için talimatları verdi. Kertelin ardından zeytin kasası dağıtımı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz arasında bulunan 8 ilçemizde toplam 100 bin adet elma sirkesi dağıtımını yapacağız. Bu sene 200 baş damızlık koç dağıttık. Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla bu sayı önümüzdeki sezona 500 yükseltildi. Tarım İl ve Orman Müdürlüğü ile yazışmalarımızı yaptık, tahsislerimiz gerçekleştirildi. Önümüzdeki sezon 500 adet koçumuzu dağıtacağız. Yine Tarım müdürlüğümüz ile ortak 100 bin adet meyve fidanı toprakla buluşturmuştu. Bu sayıyı başkanımız 250 bin adet olarak revize etti. Önümüzdeki sezon 250 bin adet meyve fidanı dağıtımı yapacağız. Kırsal kalkınmanın olmazsa olmazı kapalı sistem sulama için şu anda ihale sürecinde olan yaklaşık 40 bin metre sulama borusunu da kooperatiflerimize bilabedel teslim edeceğiz. Sera yapımları, hayvan içme suyu göletleri yapımı ve temizliği, arıcılarımıza verdiğimiz destekler, taral doldurma tesisleri yapımı ve çilek üreticilerine yapmış olduğumuz desteklerimiz devam edecek. Gündemimiz tarım, gündemimiz çiftçi kardeşlerimiz, gündemimiz kırsal kalkınma, gündemimiz destekleme. Başkanımız Cengiz Ergün başımızda olduğu sürece kırsal kalkınmaya destekler artarak devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Mahalle muhtarlarından Başkan Ergün’e teşekkür

Yunusemre ilçesi Sarma Mahallesi Muhtarı Ramazan Şenli, İlyasçılar Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kartal, Beydere Mahalle Muhtarı Ramazan Çetinkaya ve Babasüleymanlı Mahalle Muhtarı İrfan Kayataş yapılan gübre dağıtımlarıyla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, dağıtımı yapılan gübrelerin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından, başvuruda bulunan üreticilere gübreleri teslim edildi. Araçlarıyla tören alanına gelen üreticiler, araçlara yükledikleri gübreler ile törenden ayrıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
açık