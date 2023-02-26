Manisa Büyükşehir Belediyesi depremzede çocukları unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 bin çocuğun yüzünde tebessüm olabilmek için Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde çadır bölgesindeki çocuklara oyuncak araba ve bebek ile kırtasiye seti; Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki çocuklara top, mont, ayakkabı hediye ederken, çadırlar için soba dağıtımı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hızla harekete geçerek, tüm imkanlarını bölgeye seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, afetzede çocuklar için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan yardım kamyonunu afet bölgesine gönderen Manisa Büyükşehir Belediyesi, tedarik ettiği ürünlerin dağıtımını Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri aracılığıyla gerçekleştirdi.

Depremzede çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek için yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda sosyal medya üzerinden aldığımız taleple, çocuklarımız için içerisinde kırtasiye seti, oyuncak, bot, mont, çorap, atkı, bere, top, badminton seti ve soba gibi malzemelerin bulunduğu yardım kamyonunu bölgeye uğurlamıştık. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de Osmaniye ili Bahçe ilçesindeki çocuklara oyuncak araba, bebek, kırtasiye seti ve diğer hediyelerin dağıtımını yaptı. Ayrıca yine depremden etkilenen Gaziantep ili Nurdağı ilçesindeki çocuklarımıza top, mont, ayakkabı gibi ürünler hediye edilerek, çadırlar için de soba dağıtımını yaptık. Deprem bölgesindeki afetzede çocuklarımızın yüzünde küçük de olsa bir gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizlere diyorum. Rabbim ülkemizi böyle afetlerden korusun” diye konuştu.