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Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar’da yatırımlarına devam ediyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MANİSA 30.10.2021, 15:02
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar’da yatırımlarına devam ediyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi şehrin geleceği için yatırımlarına devam ediyor. Belirlenen program kapsamında 17 ilçede devam eden çalışmalar Akhisar ilçesinde de ekiplerin koordineli çalışmasıyla sürüyor. Akhisar ilçesinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aybars Özbilgin, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile Akhisar ilçesi Hilaliye Caddesi ve 15 sokakta alt yapı çalışmalarına başladık. Yaklaşık 6 bin 200 metre içme suyu hattımızın 5 bin 900 metresi döşenmiş durumda. Her iki caddemizde 190 abonemiz mevcut. Bu abonelerimizin 150’si bağlanmış durumda. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunlarla birlikte içme suyu bağlantılarımız, yangın hidratlarımız tamamlandıktan sonra üst yapıya geçeceğiz. İlk olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından yağmur suyu hatlarımız döşenecek. Sonrasında kilit parke ve kaldırım çalışmaları, orta refüjleri ve son olarak beton yol ile Akhisar’a güzel bir projeyi, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kazandırmış olacağız” dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri ise yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, “Öncelikli olarak Akhisar halkı bu çalışmalardan memnun. Gördüğümüz kadarıyla içme suyu ile ilgili bağlantılar çekiliyor. Yangın hidratları yapılıyor. Sonrasında yağmur suyu direnajları döşenecek ve yüzey kaplamaları yapılacak. Bu çalışmalar Akhisar’ın beklediği çalışmalar. Vatandaşlarımızda genel bir memnuniyet var. Yaklaşık 21 buçuk milyon liralık bir yatırım. Bu yatırım iki caddeye yapılıyor. Akhisar’ın 2019 yılından bu yana belediyecilik anlamında gördüğü en büyük yatırımdır. Allah devletimize zeval vermesin. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekiplerine de çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya incelemesi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aybars Özbilgin ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti.

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