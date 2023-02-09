Manisa Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, afetin vurduğu illerden biri olan Osmaniye’ye giderek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile gönüllü personelin çalışmalarını yerinde takip etti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde meydana gelerek 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye çok sayıda araç, iş makinesi, ayni yardım ve insan gücü gönderen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, afet bölgesinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, depremin vurduğu illerden biri olan Osmaniye’ye giderek, burada İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile gönüllü personelin çalışmalarını takip etti.

Bölgede devam eden arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları hakkında Genel Sekreter Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu’ya bilgi veren İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, 7 araç ve 54 itfaiye personelinin yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediyesinin gönüllü olarak bölgeye gelen personeliyle birlikte yoğun bir çalışma yürütüldüğünü aktardı. Yaşanan elim faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Yalçınkaya, "Tüm Türkiye, bu elim facianın yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde, ilk günden beri devletimizin ve vatandaşımızın yanında olduk. Araçlarımızla, iş makinelerimizle, personelimizle, dualarımız ve tüm kalbimizle deprem bölgesindeyiz. El birliğiyle yaraları saracağız ve bu acı günleri hep birlikte atlatacağız. Rabbim bir daha böylesi acılar yaşatmasın. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.