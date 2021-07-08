Manisa Büyükşehir ağaç seferberliğine devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde ve genelinde gerek fırtınadan gerekse de çeşitli nedenlerden dolayı kaybedilen ağaçların yenilenmesi çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, il merkezi ve il genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Gerek fırtınadan gerek doğal sebepler gerekse de çeşitli nedenlerden dolayı kaybedilen ağaçların yerine yenileri dikilerek Manisa’nın sahip olduğu yeşil alanın kaybedilmemesi için çalışmalarını yürütüyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cemil Çöllü Parkı’nda yıllar içinde çeşitli nedenlerden dolayı kaybedilen ağaçların yerine yenilerini dikiyor. Cemil Çöllü Parkı’nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Cemil Çöllü Parkı, halkımızın nefes aldığı çok güzel ağaçları olan parkımız. Burası da diğer yeşil alanlar gibi bizim için çok önemli. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ağaç hassasiyetinden de yola çıkarak yıllar içinde çeşitli nedenlerden dolayı kaybedilmiş olan ağaçların yerlerine 150 kadar ağaç dikimi yaptık. Yaptığımız çalışma ile Cemil Çöllü Parkı içindeki eksik ağaçları tamamlamış olacağız. 150 civarında ağaç dikimi yapıyoruz. Manisa’nın diğer bölgelerindeki eksik ağaçları da tamamladık ve tamamlamaya devam ediyoruz. Ağaç konusu, yeşil alan konusu bizim için çok önemli. Daha yeşil bir Manisa için çalışmalarımız devam ediyor ve edecek. Manisalı vatandaşlarımıza daha çok yeşil kazandırmanın gayreti içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.