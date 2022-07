Manisa BİLSEM öğrencileri tüm dünya için çözüm üretiyor

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri “Milli Teknoloji Hamlesi” çerçevesinde çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Binlerce proje arasından Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Akıllı Ulaşım Yarışmasında Teknofest 2022 finalisti olma başarısını gösterdi.

Farklılıkların bir arada, ön yargısız, engelsiz, eşit ve erişilebilir biçimde yaşayabildiği bir dünya için kapsayıcılık temelli projeleri ve küresel ısınma ve iklim değişimi ile baş edebilmek için ulaşım sektöründen kaynaklanan gaz emisyonlarını azaltmak ve karbon ayak izini düşürmek için geliştirdikleri proje ile Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri binlerce proje arasından Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Akıllı Ulaşım Yarışmasında Teknofest 2022 finalisti olma başarısını gösterdi.

Akıllı Ulaşım sistemleri projesi ile Teknofest finallerine kalan Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Taha Arben Vurgun, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şaban Erkan’ın danışmanlığında takım arkadaşları ile beraber geliştirdikleri proje ile geçen ay Türkiye genelinde düzenlenen “Çevre Bilinci ve Afet Farkındalığı Fikir Maratonunda” ilk üçe girdi. Proje hakkında bilgi veren Şaban Erkan, "Birçok farklı amaçla hazırlanmış harita uygulaması bulunmaktadır. Bu programların birçoğunda da kullanıcıların işaretlerimi ve yer bildirimleri üzerine hedefler belirlenmektedir. Bizim uygulamamızda hedef kitlemizin engelli bireylerin olması ve harita üzerinde rahatlıkla engelli park ve tuvalet erişilebilir mekan konumlarına ulaşmaları yenilikçi yönümüzdür. Ülkemizin erişilebilir olması için ilgili mevzuat, yasa, yönetmelik ve standartlar gibi birçok verilerin olmasına rağmen ülkemizde mekanların herkes tarafından rahatlıkla kullanılmasında pek çok sorunlar bulunmaktadır. Dünya genelinde yapılan çalışmalar incelendiğinde engellilere yönelik trafikle ilgili farklı uygulamalar olduğu görülse de oto parklar alanları dışında tüm erişilebilir alanları içine alan bir uygulamaya rastlanılmamıştır. Bu proje sadece engelli bireylerin kendileri için ayrılmış park yerlerine ve engelli tuvaletlerine erişilebilir mekanlara ulaşmasını sağlamakla kalmayacak. Sonraki aşamada engelli ve erişim kısıtlılığı yaşayan bireyler için erişilebilir özellikler taşıyan farklı alanlardaki tüm mekanlar sisteme dahil edilerek ilgili kullanıcının istediği kriterleri belirleyip, gitmek istediğiniz yeri seçerek o mekana ulaşmasındaki en güvenilir şekilde zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak ulaşım güzergahını belirleyecek. Tüm yaş ve yetenekler için erişilebilir, güvenli, sürdürülebilir ve konforlu mekanlar kentsel hareketlilik için kritik öneme sahip olan ulaşımda yol desteğini verecektir. Bu sayede dünya genelindeki erişilebilir olan tüm mekanlar, restoranlar, kafeler, spor salonları, sinemalar gibi engelli bireylerin kendi hizmetlerinden yararlanabilmesi için sisteme dahil olmak isteyeceklerdir. Bu projedeki uygulama erişilebilir evrensel bir tasarıma sahip olduğu için dünyada kullanımı çok hızlı bir şekilde yayılacak. Tüm dünyada kırsal ve kentsel alanlarda engelliler için erişilebilir geçişi desteklemek yoluyla ülkemizden dünyaya yayılacak bir ulaşım sistem ortaya çıkacaktır. İklim değişikliğinde, fosil yakıtlı ulaşım araçları da büyük bir paya sahip. Bu araçlar, küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonlarının 5’te 1’ini oluşturuyor." dedi.

Karbon miktarı azalacak

"Karbon emisyonu, en basit anlamda karbondioksitin atmosfere salınması anlamına geliyor." diyen Erkan, "Karbon emisyonu, aracın yapısına ve mesafeye göre değişiyor. Bu uygulama dünyadaki 1 milyardan fazla çeşitli engeli olan bireylerin trafikte geçirdiği süreyi azalacak, yakıt tasarrufu sağlanacak ve bir milyar insanın seyahat halindeyken kullandıkları araçların atmosfere saldıkları karbon miktarını azaltacaktır." diye konuştu.

Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun’un koordinatörlüğünde Engelsiz Yaşam Teknolojileri alanında takım arkadaşları ile birlikte hazırladıkları ’Erişilebilir Akıl Oyunları’ projesi ile finale kalan Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ayşe Nehir Nalbantoğlu ise projelerinde; "Dijitalleşen dünyada hali hazırda görme engelliler için tasarlanan teknolojik alt yapıya sahip zekâ oyunları, oyuncaklar ve eğitim materyalleri bulunmamaktadır. Bu projede, görme engelli bireylerin eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 18 farklı dokunsal sesli zekâ oyunları, oyuncaklar ve matematik eğitim materyali prototipleri üretilmiştir. Daha önce üretilen materyallerden farklı olarak her bir bilgi yüzeyi farklı bir doku ile işlenmiştir. Bu sayede görme engelli öğrencilerin zeka oyunları üzerinde parmaklarını gezdirerek her bir dokuyu algılaması ve bu dokunun karşılığı olan bilgiyi işaretin arkasında yer alan Braille alfabesi sayesinde öğrenmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda bu projede mevcut oyuncak ve eğitim materyalleri üzerindeki her bir dokunun altına oyuncak yüzeyini etkilemeyecek şekilde ince membrane butonlar ile manyetik anahtarlar monte edilmiştir. Zeka oyunları üzerinde parmakları ile gezinen görme engelli bireylerin her bir dokuya hafif bir şekilde basması sonucunda sesli olarak bilgiler aktarılmaktadır. Oyun hakkındaki en temel bilgiler, kurallar, oyun alanı, oyun esnasında yapılan hamleler, oyunun tamamlanıp tamamlanmadığı ait bilgilerin sesli olarak sunulması sayesinde projenin çok daha etkin bir eğitim ve oyun materyali haline getirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, farklı dil seçeneklerini de sunması nedeniyle Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde ülkemizden tüm dünyaya yayılacak bir ürün materyal tasarladık." dedi.

Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde görme engelli çocukların gören kardeşleriyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla beraber bu materyaller sayesinde oyun oynamaya başladıklarını anlatan Nalbantoğlu, "Bu materyaller eğitim ve oyun ortamlarında yerini alarak görme engellilerin oyun ortamlarındaki en temel sorun olan materyal sorununa çözüm üretmiş, görme engellilerin eğitim ve oyun sürecinden daha fazla ve daha etkin şekilde yaralanmasına olanak sağlamıştır." şeklinde konuştu.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz ise Teknofest 2022 için öğrencilerinin hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek öğrencilerine yarışmada başarılar diledi.